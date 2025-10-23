विज्ञापन

बाहुबली और भैरवा के बाद अब फौजी बनेंगे प्रभास, सामने आया फिल्म का पहला पोस्टर

साल की सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही इस खबर में, माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रभास की मच अवेटेड फिल्म फौजी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसका डायरेक्शन सीता रामम के डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने किया है.

Read Time: 3 mins
Share
बाहुबली और भैरवा के बाद अब फौजी बनेंगे प्रभास, सामने आया फिल्म का पहला पोस्टर
प्रभास की ‘फौजी’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक हुआ जारी
नई दिल्ली:

साल की सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही इस खबर में, माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रभास की मच अवेटेड फिल्म फौजी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसका डायरेक्शन सीता रामम के डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने किया है. यह ऐलान सुपरस्टार के जन्मदिन के मौके पर किया गया है, जिससे पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई है और यह भारतीय सिनेमा में एक बड़ी पार्टनरशिप पर रोशनी डालता है. सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए, माइथ्री मूवी मेकर्स ने लिखा है.

ये भी पढ़ें: अपने पीछे इतने करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए हैं असरानी, करते थे फिल्मों, टीवी शोज और विज्ञापनों से कमाई

“पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः.
 गुरुविरहितः एकलव्यः
 जन्मनैव च योद्धा एषः॥
“प्रभास है फौजी 
हमारे इतिहास के भूले हुए पन्नों से एक बहादुर सैनिक की कहानी
हैप्पी बर्थडे, रेबेल स्टार प्रभास”

इस दिलचस्प पोस्टर में प्रभास एक जबरदस्त योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर ताकत, हिम्मत और जुनून झलकता है. इस ऐलान के साथ लिखा गया संस्कृत श्लोक एक जन्मजात वीर की भावना को दर्शाता है, जो हिम्मत और बलिदान पर आधारित एक भव्य कहानी की शुरुआत करता है.‘फौजी' प्रभास की ‘बाहुबली' के बाद एक बार फिर शानदार पीरियड ड्रामा में वापसी का प्रतीक है, जो दर्शकों को भावनाओं और शानदार विजुअल्स से भरा अनुभव देने का वादा करती है. इसे माइथ्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में प्रभास, माइथ्री (पुष्पा मेकर्स) और हनु (सीता रमम डायरेक्टर) की जोड़ी एक साथ आई है, जिसे भारतीय सिनेमा में “पीढ़ियों का संगम” कहा जा रहा है.

टैगलाइन “हमारे इतिहास के अनकहे पन्नों से एक वीर सैनिक की कहानी” के साथ, फौजी एक भूली-बिसरी दास्तान को फिर से सामने लाने का वादा करती है, जो वीरता और जज्बे से भरी हुई है. रेबेल स्टार प्रभास एक बार फिर लौटे हैं, और इस बार वो इतिहास को नए सिरे से लिखने वाले हैं. माइथ्री मूवी मेकर्स, जो पुष्पा फ्रेंचाइज़, उप्पेना, डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है, उनके द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि वे इस प्रोजेक्ट में बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फिल्म के विजुअल्स शानदार हों और दर्शकों को एक खो जाने वाला सिनेमाई अनुभव मिल सके. यही वजह है कि इसे अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
FAUZI, Movie FAUZI, Prabhas, Prabhas Movie FAUZI, Actor Prabhas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com