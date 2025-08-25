16 की उम्र में डेब्यू, किया कुछ ऐसा कि मच गया तहलका, 20 साल में हुईं थीं प्रेग्नेंट, अब इंडस्ट्री से गायब हैं ये 90s की एक्ट्रेस

80 और 90 के दौर में खूबसूरत अदाकाराओं से बॉलीवुड शुमार था, जिसमें श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी टॉप एक्ट्रेसेस शुमार थीं. उन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया. हालांकि इनमें एक एक्ट्रेस ऐसी भी आई, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया. वहीं एक बड़े स्टार के साथ डेब्यू फिल्म से ही लोगों को चौंका दिया. हालांकि अब पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टार बनी ये एक्ट्रेस बॉलीवुड से दूर हो गई हैं. जबकि कहा जा रहा है कि ये स्क्रीन पर कमबैक करना चाहती है. तस्वीर में दिख रहीं ये एक्ट्रेस वही हैं, जो अपने बेटे के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस एक्ट्रेस को अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह कौन हैं.

त्रिदेव में नजर आई थी ये एक्ट्रेस

तस्वीर में दिख रही ये एक्ट्रेस और कोई नहीं अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सोनम है, जिन्होंने सनी देओल, माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ की त्रिदेव से एक्टिंग डेब्यू किया. अपनी शानदार एक्टिंग और डांस के जरिए वह घर घर में रातोंरात फेमस हो गईं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बख्तावर खान से सोनम नाम से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस ने महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखी. उनको बॉलीवुड में पहला ब्रेक ऋषि कपूर के साथ मिला.

स्विम वियर पहनने पर मचा तहलका

विजय नाम फिल्म का था, जिसमें सोनम ने स्विम वियर पहनकर तहलका मचा दिया था. वहीं इसके बाद ही उनको 1989 में फिल्म त्रिदेव का ऑफर मिला. त्रिदेव में सोनम कपूर ने मॉर्डन किरदार निभाया और लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गईं. इस फिल्म में तिरछी टोपी वाले गाना उन पर फिल्माया गया था, जो उस वक्त हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था. इसके बाद विश्वात्मा और अजूबा, गोला बारूद,आसमान से ऊंचा, फतेह, क्रोध, अपमान की आग, हम भी इंसान हैं, मिट्टी और सोना आदि जैसी अच्छी फिल्मों में सोनम ने काम किया.

20 साल की शादी तोड़ने का किया फैसला

फिल्म त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम खान से फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय को प्यार हो गया. वहीं राजीव और सोनम ने कुछ समय डेटिंग करने के बाद 1991 में शादी कर ली. उस वक्त सोनम की उम्र महज बीस साल की थी. इसके कुछ समय बाद राजीव राय देश छोड़कर विदेश जा बसे और सोनम को इंडस्ट्री को अलविदा कहना पड़ा. सोनम और राजीव राय का एक बेटे भी है, जिसके 1992 में जन्म के दौरान वह 20 साल की थीं. हालांकि शादी के 20 साल बाद राजीव और सोनम का तलाक हो गया और सोनम बेटे के साथ वापस इंडिया लौट आईं. वहीं पिछले साल खबरें थी कि सोनम खान बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



