शाहरुख खान के सामने अब ये हीरो बनेगा विलेन, किंग में हुई इस एक्टर की एंट्री

शाहरुख खान के फैंस उनकी अगली फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते कुछ वक्त से चर्चा है कि वह अपनी अगली फिल्म में बेटी सुहाना के साथ नजर आएंगे, जिसका नाम किंग है. फिल्म किंग में पहली बार बाप-बेटी की यह जोड़ी नजर आने वाली है. अब इस फिल्म के विलेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म किंग में एक ऐसा हीरो विलेन बनेगा, जो शाहरुख खान और आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुका है. इस एक्टर का नाम अभिषेक बच्चन है.

अभिषेक बच्चन फिल्म किंग में शाहरुख खान के सामने विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं. इस बात का पुष्टि अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन ने किया है. दरअसल अंग्रेजी वेबसाइट पीपिंगमून ने दावा किया कि अभिषेक बच्चन शाहरुख खान की फिल्म किंग में विलेन का रोल करने वाले हैं. अब इस खबर की पुष्टि अमिताभ बच्चन ने कर दी है. हाल ही में अभिषेक बच्चन के एक फैन ने अपने सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की है. फैन की पोस्ट पर बिग बी ने रिएक्शन दिया है.

all the best Abhishek .. It is TIME !!! https://t.co/LI6F7gZ1b0