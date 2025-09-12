विज्ञापन

अभिषेक बच्चन की एक्स मंगेतर की 10 फोटो, जया बच्चन ने शो में बताया था बहू, 5वीं देख कहेंगे- 90s का क्रश

संजय कपूर से शादी करने से पहले करिश्मा कपूर की सगाई एक्टर अभिषेक बच्चन से हुई थी. मगर ये रिश्ता टूट गया था.

अभिषेक बच्चन की एक्स मंगेतर की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर का जून में निधन हो गया था. अब उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है. जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों ने हिस्सा मांगा है. बच्चों की तरफ से करिश्मा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं. जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ गई है. पर क्या आपको पता है संजय से पहले करिश्मा की शादी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी. अभिषेक और करिश्मा की सगाई भी हो गई थी मगर फिर ये रिश्ता टूट गया था. आइए आपको इनके रिश्ते के बारे में बताते हैं.

अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की मुलाकात श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की शादी में हुई थी. शादी में दोनों की दोस्ती हो गई थी.

ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई थी. कई साल डेट करने के बाद अभिषेक बच्चन और करिश्मा ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था.

रिश्ता ऑफिशियल करने के कुछ दिन बाद अभिषेक और करिश्मा ने बहुत धूमधाम से सगाई कर ली थी. इतना ही नहीं जया बच्चन ने अवॉर्ड शो में करिश्मा को बच्चन परिवार की बहू कहकर मिलवाया था. मगर कुछ महीनों के अंदर ही सगाई टूट गई थी.

सगाई टूटने की वजह उस समय सामने नहीं आई थी लेकिन कहा जाता है कि करिश्मा की मां बबीता के ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये रिश्ता टूटा था.

बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करीना और करिश्मा को अकेले पाला था जिस वजह से वो उनका भविष्य सुरक्षित चाहती थीं. उस समय अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में आए ही थे और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे.

दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं चल रही थी. उनका प्रोडक्शन डूब रहा था और वो कर्ज में थे. जिस वजह से रिश्ता टूट गया था.

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो करिश्मा पर शादी के बाद फिल्में छोड़ने का प्रेशर था. जया बच्चन बेटे के फैसलों पर हावी थी. इस वजह से भी दोनों का रिश्ता टूटा था.

हालांकि अभी तक किसी को सच नहीं पता है कि अभिषेक और करिश्मा की सगाई क्यों टूटी. सगाई के बाद दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए.

करिश्मा कपूर ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी. हालांकि उनकी शादी ज्यादा नहीं चली थी. दोनों साल 2016 में अलग हो गए थे.

वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हुई. इस कपल की एक बेटी आराध्या बच्चन है. आराध्या के जन्म के बाद से ऐश्वर्या फिल्मों में कम नजर आती हैं. 

