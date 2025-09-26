विज्ञापन

सलमान खान की फैमिली के खिलाफ बोल रहे थे अभिनव कश्यप, तो गुस्सा हुए हिंदुस्तानी भाऊ, दे डाली ये बड़ी धमकी

सलमान खान पर दिए अभिनव कश्यप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस मामले में हिंदुस्तानी भाऊ ने वीडियो बनाकर करारा जवाब दिया और चेतावनी भी दी.

हिंदुस्तानी भाऊ ने बताया कितने दिलदार हैं सलमान खान के पापा
नई दिल्ली:

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप का सलीम खान और सलमान खान पर दिया स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है. इसके बाद से विवाद भी काफी बढ़ा हुआ है. इस मामले में सलमान खान और सलीम खान तो चुप हैं लेकिन हिंदुस्तानी भाऊ ने अभिनव कश्यप की बातों का जवाब दिया है. साथ में एक चेतावनी भी दी है कि अगर वो नहीं माने तो क्या होगा. इस बारे में हिंदुस्तानी भाऊ ने करीब तीन वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड किए हैं. और, ये बताया है कि सलमान खान और उनका परिवार किस तरह से लोगों की मदद करते रहे हैं.

हिंदुस्तानी भाऊ का वीडियो
हिंदुस्तानी भाऊ ने अलग अलग वीडियो के जरिए अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप को मैसेज देने की कोशिश की है. हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कुछ बातें कही हैं. लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि अनुराग कश्यप पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं. तभी उन्होंने करारा जवाब दिया था. इस बार भी वो चुप नहीं बैठेंगे. हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने वीडियो में दो नाम लिए हैं, सौफिया कुरैशी और रमेश खंडारे. उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे गंभीर रोग से पीड़ित थे लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे. इन बच्चों के लिए वो खुद सलीम खान के पास गए. और सलीम खान ने बिना देर किए दोनों के इलाज के लिए पैसे दे दिए.

हिंदुस्तानी भाऊ की चेतावनी
हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि ऐसे लोगों पर सवाल उठाने से पहले अभिनव कश्यप को सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभिनव कश्यप अगर ऐसे ही बोलते रहे तो वो अपनी तरह से भी समझा सकते हैं. लेकिन अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सलमान खान और उनके परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें न करें. बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में निशानची मूवी के फेवर में पोस्ट किया था. जिसके बाद अभिनव कश्यप ने तेरे नाम मूवी को याद करते हुए सलमान खान के बारे में काफी विवादित बयान दिए हैं.

