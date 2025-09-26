सलमान खान की फैमिली के खिलाफ बोल रहे थे अभिनव कश्यप, तो गुस्सा हुए हिंदुस्तानी भाऊ, दे डाली ये बड़ी धमकी

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप का सलीम खान और सलमान खान पर दिया स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है. इसके बाद से विवाद भी काफी बढ़ा हुआ है. इस मामले में सलमान खान और सलीम खान तो चुप हैं लेकिन हिंदुस्तानी भाऊ ने अभिनव कश्यप की बातों का जवाब दिया है. साथ में एक चेतावनी भी दी है कि अगर वो नहीं माने तो क्या होगा. इस बारे में हिंदुस्तानी भाऊ ने करीब तीन वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड किए हैं. और, ये बताया है कि सलमान खान और उनका परिवार किस तरह से लोगों की मदद करते रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Rise and Fall: राइज एंड फॉल में अनाया बांगड़ पर भड़के अश्नीर ग्रोवर, जानिए क्यों लगा दी क्लास

हिंदुस्तानी भाऊ का वीडियो

हिंदुस्तानी भाऊ ने अलग अलग वीडियो के जरिए अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप को मैसेज देने की कोशिश की है. हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कुछ बातें कही हैं. लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि अनुराग कश्यप पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं. तभी उन्होंने करारा जवाब दिया था. इस बार भी वो चुप नहीं बैठेंगे. हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने वीडियो में दो नाम लिए हैं, सौफिया कुरैशी और रमेश खंडारे. उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे गंभीर रोग से पीड़ित थे लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे. इन बच्चों के लिए वो खुद सलीम खान के पास गए. और सलीम खान ने बिना देर किए दोनों के इलाज के लिए पैसे दे दिए.

Exclusive !!!



Hindustani Bhau Talk About Megastar #SalmanKhan vs #AbhinavKashyap Controversy & Talk How Salman Khan Family Helping Poor People.



" Abhinav Insaan Ban Ja Warna Tapa Tapa Hoga Tere Saath, Abhi Bass Warning De Raha Hon orr Jhoot Bolna Band Kar " 😂#BattleOfGalwan pic.twitter.com/X66kz7nXVe — Filmy_Duniya (@FMovie82325) September 25, 2025

हिंदुस्तानी भाऊ की चेतावनी

हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा कि ऐसे लोगों पर सवाल उठाने से पहले अभिनव कश्यप को सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभिनव कश्यप अगर ऐसे ही बोलते रहे तो वो अपनी तरह से भी समझा सकते हैं. लेकिन अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सलमान खान और उनके परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें न करें. बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में निशानची मूवी के फेवर में पोस्ट किया था. जिसके बाद अभिनव कश्यप ने तेरे नाम मूवी को याद करते हुए सलमान खान के बारे में काफी विवादित बयान दिए हैं.