Rise and Fall: राइज एंड फॉल में अनाया बांगड़ पर भड़के अश्नीर ग्रोवर, जानिए क्यों लगा दी क्लास

रियलिटी शो राइज एंड फॉल इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है. इस शो में अनाय बांगड़ ने भी पार्टिसिपेट किया है. इस हफ्ते अश्नीर ने अनाया की क्लास लगा दी है.

नई दिल्ली:

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस की तरह ओटीटी पर अश्नीर ग्रोवर भी रियलिटी शो लेकर आए हैं. जिसका नाम राइज एंड फॉल है. इस शो में टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक के कई सितारों ने पार्टिसिपेट किया है. शो में अनाया बांगड़ ने भी पार्टिसिपेट किया है. अनाया शो में वर्कर बनकर बेसमेंट में रह रही हैं. वो पेंट हाउस में अब तक नहीं जा पाई हैं. शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अश्नीर अनाया की जमकर क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. जिसके बाद हर कोई चौंक जाता है. अश्नीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अनाया की लगाई क्लास
वायरल हो रहे वीडियो में अश्नीर वर्कर्स की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. वो अनाया से कहते हैं कि वो शो में दिखती नहीं हैं. अगर वो शो से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट भी होती हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अश्नीर ने कहा- बाली को तुमने सीधा नॉमिनेट कर दिया, पता नहीं कैसे. इसके जवाब में नयनदीप कहते हैं- मैं बचा लेता लेकिन इसमें सीधे अनाया नॉमिनेट हो जाती. इसके जवाब में अश्नीर कहते हैं- अनाया नॉमिनेट हो भी जाती तो क्या पहाड़ टूट जाता, वो तो वैसे भी शो में नहीं दिख रही है.

पवन सिंह के बाहर जाने से कम हुआ शो में इंटरेस्ट
अश्नीर ने आगे गुस्से में कहा- कुछ लोग लगता है पेंटहाउस की कभी हवा नहीं खाएंगे. इसमें आरुष, आकृति और अनाया हैं. अनाया का तो पता भी नहीं चलता है कि वो शो में है या भी नहीं. अश्नीर सिर्फ वर्कर्स पर ही नहीं उन्होंने रूलर्स की भी अच्छे से क्लास लगाई. अश्नीर की डांट के समय हर कोई चुपचाप बात सुनता रहा. बता दें शो से पवन सिंह बाहर जा चुके हैं. भोजपुरी स्टार के जाने के बाद से लोगों का शो से इंटरेस्ट खत्म हो गया है.

