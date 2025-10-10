विज्ञापन

'दुबई का घर जन्नत है तो वहां जाकर रहें, यह समुदाय बस...' शाहरुख खान पर भड़के फिल्ममेकर अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप ने कहा यह समुदाय सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं. शाहरुख खान के दुबई वाले घर को जन्नत कहते हैं और मुंबई वाले को मन्नत.

शाहरुख खान पर भड़के अभिनव कश्यप
नई दिल्ली:

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह हैं सुपरस्टार शाहरुख खान. अक्सर सलमान खान के खिलाफ बयान देने वाले अभिनव ने अब बॉलीवुड के किंग खान पर निशाना साधा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि शाहरुख खान समाज को कुछ नहीं देते, बल्कि केवल 'लेना जानते हैं'. ‘बॉलीवुड ठिकाना' से बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा, 'यह समुदाय सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं. शाहरुख खान के दुबई वाले घर को जन्नत कहते हैं और मुंबई वाले को मन्नत. इसका क्या मतलब है? अगर आपकी जन्नत वहां है, तो आप भारत में क्या कर रहे हैं? वहीं जाकर रहो.' उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख खान लगातार अपने बंगले में नई मंजिलें बनवा रहे हैं, जो उनकी 'बढ़ती मांगों' का प्रतीक है.

‘जवान' के डायलॉग पर भी तंज

अभिनव कश्यप ने शाहरुख की फिल्म ‘जवान' के मशहूर डायलॉग ,'बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर' पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'इन लोगों ने अपने महल आम आदमी की पहुंच से बाहर बना लिए हैं. अब हम इनसे क्या बात करें? शाहरुख बोलने में माहिर हैं, लेकिन नीयत उनकी भी गड़बड़ है.'

अभिनव कश्यप कौन हैं?

अभिनव कश्यप, फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई हैं. उन्होंने फिल्म ‘जंग' से बतौर पटकथा लेखक करियर शुरू किया और 2010 में सलमान खान अभिनीत ‘दबंग' से निर्देशन में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही. बाद में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ ‘बेशरम' बनाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया.

शाहरुख खान के वर्कफ्रंट पर

हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान को ‘जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला. वह अब अपनी अगली फिल्म ‘किंग' (2027) की तैयारी कर रहे हैं, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, और अभिषेक बच्चन भी नज़र आएंगे. शाहरुख आखिरी बार राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘डंकी' में दिखाई दिए थे.

