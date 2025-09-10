अभय देओल नहीं चाहते खुद के बच्चे, बताया कैसा रहा सनी और बॉबी देओल के साथ उनका बचपन, बोले- हम अलग हैं...

अभिनेता अभय देओल ने हमेशा से ही अपने चचेरे भाई और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और सनी देओल की तुलना में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जहां उनके चचेरे भाई फिल्मों में ज्यादातर एक्शन करते दिखे, वहीं अभय ने ऐसी फ़िल्में चुनी हैं जो इनसे एकदम अलग रहीं. हाल ही में एक बातचीत में, अभय ने अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की, और यह भी बताया कि उन्होंने खुद बच्चे न पैदा करने का फैसला क्यों किया.

इस वजह से नहीं चाहते बच्चे

यूट्यूब चैनल जय मदान- लेडी ऑफ फॉर्च्यून पर बात करते हुए, अभय ने कहा, "मैं बच्चे नहीं चाहता. अगर मुझे घर बसाना होता, तो मैं खुद बच्चे पैदा करने के बजाय बच्चे गोद लेता, क्योंकि मैं दुनिया को देखता हूं और सोचता हूं कि मैं इसमें बच्चा क्यों लाऊं?" उन्होंने आगे कहा, "मैं खुश हूं, लेकिन धरती पर इतनी बढ़ती आबादी का बोझ नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इसमें और ज्यादा आबादी न बढ़े."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका यह फैसला ज्यादा जिम्मेदारी न लेने की वजह से था, तो अभय ने जवाब दिया, "अगर मेरा बच्चा होता, तो मैं असल में जितना हूं, उससे ज्यादा नियंत्रणकारी और अधिकार जताने वाला हो सकता था. मैं ईजी गोइंग और रिलैक्स्ड रहने की अपनी भावना खो सकता था, मैं हमेशा तनावग्रस्त, सुरक्षात्मक और अधिकार जताने वाला हो सकता था. हम बड़े होते हुए बहुत प्रोटेक्टेड थे और हो सकता है कि मैं अपने बच्चे पर भी इसका असर डालूं."

ऐसा रहा बचपन

अभय ने अपने बचपन और धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल जैसे सफल अभिनेताओं से घिरे एक संयुक्त परिवार में पले-बढ़े होने के अनुभव के बारे में भी बताया. उन्होंने याद करते हुए कहा, "शुरुआत में घर पर ऐसा कभी नहीं लगता था कि कोई स्टार है, वे हमारे लिए पापा, अंकल, भैया जैसे होते थे. जब आप बड़े होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हम अलग हैं."

उन्होंने आगे बताया, "हम आम लोगों की तरह नहीं हैं क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, हमें पहचान लिया जाता है. हमारा उपनाम पहचाना जाता है और आप एक तरह से अलग पहचाने जाते हैं क्योंकि स्कूल में अगर कोई मेरे परिवार का फैन होता था, तो हमें टीचर स्पेशनली ट्रीट करते. लेकिन जब कोई फैन नहीं होता है, और उन्हें लगता है कि आपका परिवार अच्छा नहीं है, तो वे आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं. आपको हमेशा सतर्क रहना होता है, यह जानते हुए कि यह व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा या बुरा. पहले से ही लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाकर रखते हैं."

वर्कफ्रंट की बात करें तो, अभय देओल को आखिरी बार 2022 की फिल्म जंगल क्राई में देखा गया था. वह अगली बार शबाना आज़मी और जीनत अमान के साथ बन टिक्की में नजर आएंगे.