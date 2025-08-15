NDTV के कार्यक्रम जय जवान में बोले आमिर खान- वह धार्मिक हैं, लेकिन...

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के लिए धर्म एक निजी विषय है, क्योंकि उनका मानना है कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं. एनडीटीवी के स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम जय जवान में अभिनेता-निर्माता से पूछा गया कि वह धार्मिक हैं या आध्यात्मिक. तब अपने जवाब में आमिर खान ने कहा, "मैं (धार्मिक) हूं. धर्म हम सभी के लिए एक निजी विषय है. यह मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं. हमारे रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अंततः एक ही स्रोत की ओर जा रहे हैं."

"मुझे नहीं पता कि मैं कितना आध्यात्मिक हूं. मुझे लगता है कि मैं (आध्यात्मिक) हूं, यह मानना होगा. मुझे लगता है कि आपको एक व्यापक चेतना से जुड़ना होगा. व्यापक चेतना से जुड़ना ईश्वर से जुड़ना है." 60 वर्षीय अभिनेता को आखिरी बार "सितारे ज़मीन पर" में देखा गया था. आमिर ने हाल ही में ध्यान करना शुरू किया है. ध्यान का एक रूप यह भी है,जब आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं. आपके दिमाग में सब धूल जाता है".आमिर खान ने आगे बताया कि वह दाजी ध्यान का अभ्यास करते हैं, जो दाजी (कमलेश पटेल) द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक साधना है, जो हार्टफुलनेस परंपरा के वर्तमान आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं.

आमिर खान दो दशक पहले कारगिल युद्ध की जीत के ठीक बाद भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जय जवान में वापस लौटे हैं.जय जवान का पूरा कवरेज एनडीटीवी पर 15 अगस्त, दोपहर 12 बजे देख सकते हैं.