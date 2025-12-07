विज्ञापन

आमिर खान को 60 की उम्र में नहीं थी प्यार की उम्मीद, बोले- रीना, किरण और अब गौरी ने मेरी...

60 वर्षीय आमिर खान ने अपनी एक्स वाइफ्स रीना और किरण राव के अलावा अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते के बारे में बात की. 

आमिर खान ने एक्स वाइफ और गौरी स्प्रैट के बारे में कही ये बात
नई दिल्ली:

फिल्ममेकर आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है. हालांकि उनके प्रोफेशनल वर्क से ज्यादा एक्टर की पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय रहती है. जैसा कि सभी जानते हैं कि उनका एक्स वाइफ्स रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छी बॉन्डिंह है. जहां रीना दत्ता के साथ उनकी शादी 16 साल रही तो वहीं किरण राव के साथ भी वह 16 साल तक रहे. इसके बाद 2021 में कपल ने तलाक ले लिया. इसके बाद अब उन्हें 60 की उम्र में गौरी स्प्रैट से प्यार हुआ, जिसके बारे में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक इवेंट में बात की. 

गौरी स्प्रैट के बारे में आमिर खान ने कही ये बात

आमिर खान से जब पूछा गया कि उन्होंने फिर से रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचा था तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं सोचा था. मैं उस प्वॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां मैंने सोचा कि मुझे कभी कोई पार्टनर मिलेगा. मैंने यह उम्मीद नहीं की थी. वह मुझ में बहुत शांति और स्थिरता लाती हैं. वह सच में अमेजिंग इंसान हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत और लकी हूं कि उनसे मिला. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि भले ही मेरी शादियां नहीं चलीं, फिर भी मैं अपनी जिंदगी में रीना, किरण और अब गौरी से मिलकर बहुत खुश हूं. उन्होंने एक इंसान के तौर पर मुझमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं कई तरह से उन्हें मानता हूं.”

रीना दत्ता के बारे में आमिर खान ने ये कहा

आगे वह कहते हैं, “मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि हम अच्छे लोग हैं. मतलब, क्या कहूं. रीना अमेजिंग हैं. मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूं. मैंने उनके साथ 16 साल बिताए हैं, और यह बात कि हम पति-पत्नी के तौर पर अलग हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंसान के तौर पर अलग हो गए हैं. मुझे लगता है कि मेरे दिल में रीना के लिए बहुत प्यार और इज्जत है और मैं सच में उनके साथ बिताए समय की कद्र करता हूं.मैं रियल में उनके साथ बड़ा हुआ हूं. जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों बहुत छोटे थे. इसलिए जब हमारे बीच अनबन हुई और हम अलग हुए, तो मुझे लगता है कि हम इंसान के तौर पर अलग नहीं हुए क्योंकि हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ. और किरण के साथ भी ऐसा ही था.”

एक्स वाइफ्स को बताया परिवार 

एक्स वाइफ किरण के लिए आमिर खान ने कहा, “मुझे लगता है कि किरण भी अमेजिंग हैं और उन्होंने और मैंने पति-पत्नी के तौर पर अलग होने का फैसला किया, लेकिन हम परिवार हैं. और जब मैं यह कहता हूं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरा सच में यही मतलब है, हम परिवार हैं. तो किरण, उनके माता-पिता, मेरा परिवार, रीना, उनके माता-पिता, हम सब असल में एक परिवार हैं.” 

