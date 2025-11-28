विज्ञापन

निधन से पहले धर्मेंद्र ने देखी थी बेटे सनी देओल की ये फिल्म, अभी तक सिनेमाघरों में नहीं हुई है रिलीज

आमिर खान ने हाल ही में गोवा में चल रहे 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिवंगत महान अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो गए. 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया.

निधन से पहले धर्मेंद्र ने देखी थी बेटे सनी देओल की ये फिल्म
नई दिल्ली:

आमिर खान ने हाल ही में गोवा में चल रहे 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिवंगत महान अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो गए. 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया. उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. हर कोई धर्मेंद्र से जुड़ी यादों को शेयर कर कर रहा है. आमिर खान ने बताया कि जाने से कुछ समय पहले उन्होंने धर्मेंद्र को जाने से पहले उनके बेटे सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘लाहौर 1947' दिखाई थी.    

धर्मेंद्र के लिए क्या बोले आमिर खान

‘लाहौर 1947' सनी देओल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है. आमिर खान ने कहा, “धर्मेंद्र जी को यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी. उन्होंने पूरी फिल्म देखी और बहुत तारीफ की. आज बॉम्बे में उनकी प्रेयर मीटिंग है, लेकिन मैं गोवा में हूं, इसलिए जा नहीं पाया. पिछले एक साल में मैं उनसे 7-8 बार मिला था. उनके साथ बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था.”

कैसे इंसान थे धर्मेंद्र

आमिर ने एक प्यारा किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया कि एक बार वे अपने बेटे आजाद को साथ लेकर धर्मेंद्र जी से मिलने गए थे. आज़ाद ने धर्मेंद्र जी की फिल्में नहीं देखी थीं, फिर भी दो घंटे तक उनके साथ बैठा रहा. आमिर बोले, “धर्मेंद्र जी सिर्फ शानदार अभिनेता ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी थे.” कुछ दिन पहले सांस की तकलीफ के कारण धर्मेंद्र जी अस्पताल में भर्ती थे. परिवार ने बताया था कि वे ठीक हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी हो गए थे, लेकिन अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वे हमें छोड़कर चले गए.

लाहौर 1947 की स्टारकास्ट

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा, “मेरा निजी नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. इतने सालों की साथी के बाद जो खालीपन बना है, वह जिंदगी भर रहेगा. अब सिर्फ ढेर सारी यादें बची हैं.” ‘लाहौर 1947' फिल्म राजकुमार संतोषी निर्देशित है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल मुख्य भूमिका में हैं. यह विभाजन के समय लखनऊ से लाहौर जा रहे एक परिवार की कहानी है.

