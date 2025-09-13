इस बीमारी से जूझ रहे हैं आमिर खान, इलाज के चलते बढ़ा वजन, टेंशन में आए फैंस, बोले- अब उनकी उम्र...

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में मुंबई में आजीवसन एक्ट सीजन 4 में शिरकत की थी. यहां से एक्टर के सिंगिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हुए, लेकिन इन वीडियो में आमिर खान के फैंस का ध्यान एक्टर के बढ़ते शारीरिक वजन पर गया. इन वीडियो पर यूजर्स के एक के बाद एक कमेंट्स र रहे हैं और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. अब एक हालिया इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने माइग्रेन के लिए स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लिया, जिसके वजह से उनका वजन बढ़ गया है. अब इस वीडियो पर आमिर खान के फैंस चिंता जाहिर कर रहे हैं.



आमिर खान ने बढ़ते वजन पर क्या कहा?

कहा जा रहा है कि आमिर खान ने दादा साहब फाल्के की बायोपिक में उनका रोल करने के लिए वजन बढ़ाया है. इन सब अफवाहों पर आमिर खान ने कहा कि वह माइग्रेन से जूझ रहे हैं और उसके लिए एक्टर स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इसी कारण उनका शारीरिक वजन बढ़ रहा है. एक्टर ने कहा कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं. एक्टर ने कहा, 'मैं माइग्रेन का इलाज करवा रहा हूं, इसलिए मुझे स्टेरॉयड की जरूरत पड़ती है'. एक्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए शेप में आने के लिए वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया है.



फैंस को हुई चिंता

इधर, आमिर खान के बढ़ते वजन से फैंस चिंता में आ गये हैं. इस पर एक फैन ने लिखा है, 'यह बहुत दुख की बात है, लेकिन खान्स अब बूढ़े भी तो हो रहे हैं और समय के साथ यह सब होता है, आशा करता हूं कि उनकी कंडीशन ज्यादा गंभीर ना हो'. दूसरा फैन लिखता है, 'यह हम में से कईयों के साथ होता है, यह वाकई में बहुत मुश्किल है, जब दवाइयां जरूरी हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स तो दिखते ही हैं, लेकिन 60 की उम्र में यह और भी कठिन हो जाता है'. आमिर खान के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'उन्हें अपने बढ़ते वजन पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमिर, शाहरुख, सलमान और अक्षय सब 60 की उम्र के करीब हैं'. एक और लिखता है, हमें इन्हें बॉडी शेमिंग की जगह ब्रेक देना चाहिए, उन्हें अब आराम करने देना चाहिए'. बता दें, आमिर खान को पिछली बार रजनीकांत की फिल्म कूली और उनकी खुद की फिल्म सितारे जमीन पर में देखा गया था.









