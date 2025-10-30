विज्ञापन

नैनों से नैनों गाने पर लड़की का डांस वीडियो वायरल, लोग हुए एक्सप्रेशन्स के कायल, बोले- श्रीदेवी का पुनर्जन्म

भूमिका तिवारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वो आए दिन अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

नैनों से नैनों गाने पर लड़की का डांस वीडियो वायरल, लोग हुए एक्सप्रेशन्स के कायल, बोले- श्रीदेवी का पुनर्जन्म
सोशल मीडिया पर इस लड़की के डांस के फैन हुए यूजर्स
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. खासकर डांस वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं. अगर एक बार सोशल मीडिया ने किसी को स्टार बना दिया तो उसकी किस्मत चमक जाती है. इसके साथ ही अगर आप में टैलेंट है तो कहां से कहां नहीं पहुंच जाते हैं. चाइल्ड एक्टर और डांसर भूमिका तिवारी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो कई बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर डांस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो क्लासिकल डांस करती नजर आ रही हैं. उन्हें देखकर लोगों को श्रीदेवी की याद आ जाती है. भूमिका के डांस और एक्सप्रेशन के लोग दीवाने हैं.

भूमिका को देख फैंस हुए खुश

भूमिका तिवारी ने अपने डांस की एक वीडियो शेयर की है. उन्होंने ये परफॉर्मेंस टेडएक्स स्टेज पर दी थी. उन्होंने नैनों से नैनों को मिला गाने पर डांस किया है. उनके एक्सप्रेशन को बीट कर पाना आसान नहीं है. भूमिका के लुक की बात करें तो उन्होंने येलो और ब्राउन कलर की आउटफिट पहनी हैं. इसके साथ ही बहुत ही प्यारा मेकअप किया हुआ है.

फैंस को याद आई श्रीदेवी

भूमिका के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. भूमिका को देखकर लोगों को श्रीदेवी की याद आ जाती है. एक ने लिखा- ये श्रीदेवी जैसी लगती हैं. वहीं दूसरे ने लिखा-मुझे यकीन नहीं है कि किसी ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन और चेहरा श्रीदेवी जैसा लग रहा है. एक ने लिखा- इतना खूबसूरत डांस मैं आज तक किसी का नहीं देखा क्लासिकल फॉर्म में. तारीफ के लिए शब्द नहीं है बस इतना कहूंगी. बता दें इस वीडियो को अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भूमिका की तारीफ करते नहीं रुक रहा है.

