71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार सम्मान, 23 सितंबर को दिल्ली में होगा इवेंट

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा इस साल 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई थी. यह मौका और भी खास रहा क्योंकि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया.

23 सितंबर को दिल्ली में होगा इवेंट
नई दिल्ली:

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा इस साल 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई थी. यह मौका और भी खास रहा क्योंकि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया. अब इसका भव्य समारोह 23 सितंबर 2025, मंगलवार को शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, विजेताओं और निर्णायक मंडल को तारीख, समय और स्थल की जानकारी आधिकारिक पत्र और निमंत्रण के जरिए भेज दी गई है. साथ ही, आमंत्रित मेहमानों के लिए हवाई यात्रा, आवास और दिल्ली एयरपोर्ट से आने-जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

इस साल के पुरस्कारों में हिंदी फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी श्रेणियों में जीत दर्ज की. शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला. वहीं, रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया. विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया. इसके अलावा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला. हिंदी सिनेमा ने सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म (कटहल) जैसे कई पुरस्कार भी अपने नाम किए.

क्षेत्रीय सिनेमा ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. मलयालम फिल्म आट्टम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार जीता. वहीं, कन्नड़ फिल्म कांतारा को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का सम्मान मिला और फिल्म के निर्देशक-कलाकार ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया. कुल मिलाकर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा के बेहतरीन संतुलन के साथ भारतीय फिल्मों की विविधता और ताकत को दर्शाते हैं. समारोह में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और अन्य विजेताओं की मौजूदगी इस शाम को और भी खास बनाएगी.

