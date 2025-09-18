विज्ञापन

रिलीज से 7 दिन पहले 1000 रुपए में बिक रही इमरान हाशमी की फिल्म की टिकटें, 10 दिन तक मुश्किल में रहेंगे फैंस

जॉली एलएलबी की रिलीज के हफ्तेभर बाद इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म दे कॉल हिम ओजी रिलीज होने वाली है, जिसकी चर्चा हर तरफ है. 

दे कॉल हिम ओजी की टिकटों में बढ़ोत्तरी
नई दिल्ली:

साल 2023 में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की जोड़ी सेल्फी फिल्म में देखने को मिली थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया. लेकिन अब एक बार फिर दोनों एक-दूसरे से टकराएंगे. लेकिन इस बार वह एक ही फिल्म में नहीं बल्कि अलग अलग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ते हुए नजर आएंगे. दरअसल, 18 सिंतबर को अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जबकि इस फिल्म के हफ्तेभर बाद यानी 25 सितंबर को इमरान हाशमी की साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ दे कॉल हिम ओजी रिलीज होगी. इसी बीच खबर है कि इस फिल्म की टिकटें 1000 रुपए की बिक रही हैं. 

दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें न केवल फिल्म के रिलीज के पहले 10 दिनों में टिकट की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई, बल्कि एक शो आयोजित करने की भी अनुमति दी गई, जिसके लिए टिकटों की कीमत 1000 रुपये रखी गई है. 

आदेश में कहा गया, 25 सितंबर को सुबह एक बजे के शो की अनुमति दी गई. वहीं इस दिन टिकटों की कीमत 1000 रुपए भी रखी गई. वहीं यह भी कहा गया कि 5 से ज्यादा शो एक दिन में रखे नहीं जाएंगे. इसी के साथ सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में रिलीज के 10 दिन तक फिल्म की टिकटों की कीमतें बढ़ाई जाएंगी. 25 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक फिल्म की टिकटें सिंगल स्क्रीन में 125 रुपए और मल्टीप्लेक्स में 150 रुपए तक बिकेंगी. इस खबर से फैंस के बीच मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. 

ओजी की बात करें तो पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. वहीं डीवी एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया गया है. इस फिल्म से इमरान हाशमी तेलुगू डेब्यू कर रहे हैं. वहीं प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

