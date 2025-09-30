शाहरुख खान से छोटे इस एक्टर ने छोड़ा किंग खान को पीछे, बना डाला ये रिकॉर्ड, ना ये प्रभास और ना ही रणबीर कपूर

साउथ स्टार पवन कल्याण की हालिया रिलीज फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है. पावर स्टार की फिल्म ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. दे कॉल हिम ओजी' पवन कल्याण की सबसे तेज 250 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने 63.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था और पेड प्रीव्यू से 21 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म भारत में चार दिनों फिल्म 140 करोड़ रुपये कमा चुकी है. यह फिल्म न केवल पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, बल्कि इसने हाल ही में रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया है.



जवान को पीछे छोड़ा



इससे पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने ओपनिंग वीकेंड पर 129 करोड़ रुपये कमाए थे. जवान ने साल 2023 में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाइफटाइम कलेक्शन कर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था. जवान पांच बिगेस्ट ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल एकमात्र बॉलीवुड फिल्म थी और ओजी ने इसे पीछे छोड़ते हुए पांचवें नंबर पर खुद को काबिज कर लिया है. ओजी की धमाकेदार कमाई से तेलुगु इंडस्ट्री ने एक बार फिर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम कर लिया है.



टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड फिल्में



पुष्पा: द राइज़ - भाग 1: (2021)

बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न: (2017)

आरआरआर: (2022)

के.जी.एफ: चैप्टर 2: (2022)

ओजी (2025)



दशहरा वीकेंड पर धमाका करेगी ओजी

ओजी की सफलता से फिर साबित हो गया है कि टॉलीवुड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाला नहीं है. ओजी ने हालिया रिलीज कई बॉलीवुड फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पानी पिला दिया है, जिसमें शाहरुख खान के 30 साल से भी लंबे करियर की सबसे कमाऊ फिल्म जवान भी शामिल है. अब ओजी को दशहरा की छुट्टी का खास फायदा मिलने वाला है. अपने दूसरे वीकेंड में ओजी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. बता दें, आगामी 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 रिलीज होने जा रही है. कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और यह दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. कांतारा: चैप्टर 1 के सामने ओजी का कमाना इतना आसान नहीं होगा.



