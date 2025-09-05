विज्ञापन

रिलीज में बचे 20 दिन, 5 लाख में बिकी पहली टिकट, इमरान हाशमी का बॉलीवुड में नहीं देखा होगा ऐसा अवतार, देखें झलक

25 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार पवन कल्याण की ओजी में इमरान हाशमी का अनदेखा अवतार देखने को मिल रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
रिलीज में बचे 20 दिन, 5 लाख में बिकी पहली टिकट, इमरान हाशमी का बॉलीवुड में नहीं देखा होगा ऐसा अवतार, देखें झलक
दे कॉल हिम ओजी से इमरान हाशमी की झलक आई सामने
नई दिल्ली:

25 सितंबर को मचअवेटेड फिल्म दे कॉल हिम ओजी रिलीज होने वाली है, जिसमें एक्टर-राजनेता पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच रिलीज से 20 दिन पहले मेकर्स ने इमरान हाशमी के ओमी के रोल की झलक दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें की चर्चा में है. क्लिप में इमरान हाशमी का रफ एंड टफ लुक देखने को मिल रहा है, जो कि खून करते हुए नजर आ रहा है. इसके अलावा पवन कल्याण की झलक हाथ में समुराय लेते हुए दिखती है. जबकि थमन एस का बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो को और भी रोमांचक बना रहा है.

दे कॉल हिम ओजी की झलक देखने के बाद फैंस ने रिएक्शन दिया है और फैंस का कहना है कि यह ब्लॉकबस्टर साबित होगी. वहीं फैंस बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि वह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए तैयार हैं.

बता दें कि हाल ही में 2 सितंबर को पवन कल्यान 54 साल के हो गए हैं. वहीं इस मौके पर ऑनलाइन निजाम में फिल्म ओजी की पहली टिकट की बिक्री के लिए एक ऑक्शन रखा गया. इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए बताया गया कि टीम पवन कल्यान नॉर्थ अमेरिका ने पहली टिकट को 5 लाख में खरीदा है. वहीं यह भी बताया गया कि यह एक्टर की राजनीतिक पार्टी को 3 दिनों में डोनेट की जाएगी.

गौरतलब है कि ओजी, जिसे दे कॉल हिम ओजी कहते हैं. यह एक गैंगस्टर फिल्म है, जिसका डायरेक्सन सुजीत ने किया है. वहीं डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म में विलेन के रोल में इमरान हाशमी तेलुगू सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. जबकि पवन कल्याण के अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरिश उथ्थमन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Kalyan, Emraan Hashmi, Priyanka Arul Mohan, Arjun Das, Sriya Reddy, Prakash Raj, They Call Him OG
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com