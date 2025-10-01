विज्ञापन

OG Box Office Collection: 6 दिन से बॉक्स ऑफिस पर छाई ये फिल्म, ढाई सौ करोड़ के करीब पहुंची कमाई

OG box office colleciton: पवन कल्याण की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने 6 दिन की बंपर कमाई से कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

They call him OG box office collection
नई दिल्ली:

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' और बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टार अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चर्चा में हैं. दोनों फिल्मों ने रिलीज के बाद दर्शकों का दिल जीतने के साथ-साथ कमाई के मामले में भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इन दोनों फिल्मों ने अपने-अपने तरीके से दर्शकों को बांधे रखा और एक्शन, ड्रामा, और कॉमेडी का जबरदस्त मिश्रण पेश किया. चाहे वह पवन कल्याण का दमदार एक्शन हो या अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग के साथ मजेदार कॉमेडी, दोनों फिल्मों ने अपनी-अपनी फैन फॉलोइंग मजबूत की है.  

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के पहले दिन से ही जबरदस्त कमाई की शुरुआत की थी. फिल्म ने सिर्फ पहले दिन 63.75 करोड़ रुपए की कमाई कर धमाकेदार ओपनिंग की. इसके बाद दूसरे दिन की कमाई 18.45 करोड़ रुपए रही, जबकि तीसरे और चौथे दिन भी लगभग 18.5 करोड़ रुपए की बराबर कमाई दर्ज की गई. हालांकि पांचवें और छठे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली.

फिल्म ने पांचवें दिन 7.4 करोड़ रुपए और छठे दिन 7.25 करोड़ रुपए कमाए. फिल्म ने कुल मिलाकर 6 दिनों में 154.85 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इस फिल्म की खास बात यह है कि यह केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्वभर में इसने अपनी पकड़ बनाई और कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 237.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया.

वहीं दूसरी तरफ, अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूती कायम रखी है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ रुपए की कमाई की. हालांकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली, खासकर दूसरे सोमवार 29 सितंबर को कलेक्शन में कमी आई. सोमवार यानी 11वें दिन की कमाई 2.75 करोड़ रुपये रही, और 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. 12 दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' की कुल कमाई 97 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.

