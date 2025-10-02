'हम महीनों घर नहीं जा पाते...', निगेटिव रिव्यू देने वालों और फैन्स को पवन कल्याण की चेतावनी

पावर स्टार पवन कल्याण अपनी हालिया हिट फ़िल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की सफलता के जश्न में कम्पोस्ड और एक्सप्रेसिव नजर आए. इस कार्यक्रम में उनकी पूरी टीम मौजूद थी जहां एक्टर ने कई टॉपिक्स पर करीब एक घंटे बातचीत की. उनकी स्पीच का मेन फोकस फैन्स के लिए एक कड़े मैसेज पर था. कल्याण ने अपने और दूसरे सितारों के फैन्स से फैन वॉर खत्म करने की अपील की. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर फैन्स अक्सर पर्दे के पीछे के संघर्षों को समझे बिना ही एक-दूसरे और अपने पसंदीदा स्टार्स को फिल्म की सफलता या असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं.

कल्याण ने अपील की, "आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. बहुत से लोग अपने परिवारों से दूर हैं. सुजीत ने डेढ़ महीने तक अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं देखा. फिर भी आप फैन वॉर में लगे रहते हैं, बिना यह जाने कि हर कोई किन परेशानियों से गुजरता है. मैं अपने फैन्स और दूसरे स्टार्स के फैन्स से भी अपील करता हूं कि वे ऐसी चीजें बंद करें. एक समय था जब हम फिल्मों के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाते थे, लेकिन अब एक फिल्म की उम्र सिर्फ छह दिन रह गई है. बस. कृपया सिनेमा को खत्म न करें, एक-दूसरे की कद्र करें."

उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि हम कितनी मेहनत करते हैं. तुम जानते हो कि हम कितनी रातें बाहर बिताते हैं, घर पर हमें कितनी डांट पड़ती है. बहुत से लोग...सुजीत अपनी पत्नी से नहीं मिल पाया और लगभग डेढ़ महीने तक बच्चे के साथ रहा. वह घर भी नहीं गया.

"आपको यह नहीं कहना चाहिए, 'यह मत देखो' या 'ऐसा नहीं होना चाहिए' जब आप एक-दूसरे को गाली देते हैं और कोसते हैं, तो समाज में कुरूपता बढ़ती है. यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. आप सभी से मेरी यही विनती है. आप कितना बदलते हैं, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स के अंदर हमेशा वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं. मैं सभी हीरो के फैन्स का सम्मान करता हूं. मैं सभी हीरो के दर्शकों का सम्मान करता हूं. आइए हम अच्छे सिनेमा का स्वागत करें और उसका जश्न मनाएं."

इस भाषण ने कई लोगों के दिलों को छू लिया. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके फैन्स, जो उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी बातों को दिल से मानेंगे? अगर फैन वॉर वाकई बंद हो जाए, तो इंडस्ट्री और भी चमक उठेगी. फिलहाल यह देखना बाकी है कि उनके कितने फैन्स उनकी सलाह पर ध्यान देंगे.