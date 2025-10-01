विज्ञापन

63 की उम्र में चौथी बार शादी रचाएगा ये सुपरस्टार, 26 साल छोटी एक्ट्रेस को स्पेस में बनाएगा अपनी दुल्हन?

63 साल का ये सुपरस्टार 37 साल की इस एक्ट्रेस के साथ करने जा रहा है शादी. शादी को खास बनाने के लिए स्पेस या हवा में रचा सकता है ब्याह.

63 की उम्र में शादी करने जा रहा है ये सुपरस्टार
नई दिल्ली:

दुनियाभर में मशहूर ये सितारा चौथी बार विवाह बंधन में बंधने जा रहा है. एक बार फिर उसने जीवनसाथी बनाने के लिए एक मशहूर एक्ट्रेस को चुना है और दोनों की डेटिंग की खबरें लंबे समय से आ रही थीं. ये सुपरस्टार 63 साल का है और जिस एक्ट्रेस से वह शादी करने जा रहे हैं वह उनसे 26 साल छोटी है यानी 37 साल की है. हम यहां बात कर रहे हैं हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की. रडार आनॉलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वह हॉलीवुड एक्ट्रेस आना डे अरमास के साथ जल्द ही विवाह बंधन में बंध सकते हैं. हालांकि इस जोड़े ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है. 

63 की उम्र में स्पेस में होगी शादी

रडारऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, टॉम क्रूज और आना डे अरमास शादी करने जा रहे हैं और वह इस शादी को किसी फिल्म की तरह ही बेहद रोमांचक बनाने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, "दोनों को रोमांचक और साहसिक गतिविधियां बहुत पसंद हैं, और यही चीज उन्हें एक-दूसरे के करीब लाती है. इसलिए, वे ऐसी शादी चाहते हैं जो उनकी इस हॉबी को दर्शाए." टॉम अंतरिक्ष यात्रा के प्रति जुनूनी हैं और वो अंतरिक्ष में शादी करने को लेकर भी सोच सकते हैं. इसके अलावा, स्काईडाइविंग के दौरान हवा में कसमें लेने की भी बात चल रही है. सूत्र ने कहा, "वे जो भी करेंगे, वह सामान्य से बहुत अलग होगा." दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इस बात की पुष्टि जुलाई में हुई थी जब दोनों को एक साथ घूमते देखा गया था.

टॉम क्रूज की तीन शादियां

63 साल के टॉम क्रूज इससे पहले तीन शादियां कर चुके हैं. उनकी ये शादियां मिमी रोजर्स, निकोल किडमैन और केटी होम्स से हुई थीं. लेकिन तीनों के साथ ही उनका तलाक हो गया था. सूत्र के अनुसार, "टॉम उतने ही उत्साहित हैं जितने वे केटी से पहली बार प्यार करने के दौरान थे, शायद उससे भी ज्यादा. लेकिन वे इसे छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी आलोचना न करें." 

