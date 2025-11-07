विज्ञापन

ऊंची बिल्डिंग से कूदना हो या हवा में उड़ानी हो गाड़ियां, ये 7 एक्टर्स खुद करते हैं एक्शन सीन, रियल लाइफ में भी कहे जाते हैं हीरो

ये 7 बॉलीवुड और हॉलीवुड हीरो अपने खतरनाक एक्शन स्टंट खुद करते हैं, बिना किसी बॉडी डबल के. इनके दमदार स्टंट्स ही इन्हें बनाते हैं असली एक्शन मास्टर.

नई दिल्ली:

एक्शन फिल्मों की असली जान सिर्फ धमाकेदार स्टंट्स में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में होती है जो उन्हें पर्दे पर सच बना देती है. आज के दौर में जहां ज्यादातर एक्टर अपने स्टंट्स के लिए बॉडी डबल का सहारा लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो हर सीन को खुद करना पसंद करते हैं. चाहे ऊंची बिल्डिंग से कूदना हो या हवा में उड़ती गाड़ियों के बीच लड़ाई करना, ये सितारे बिना किसी डर के अपने दम पर एक्शन करते हैं. यही वजह है कि उन्हें पर्दे का नहीं, बल्कि रियल लाइफ का भी हीरो कहा जाता है.

टाइगर श्रॉफ

अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर की पहचान सिर्फ फिटनेस और एक्शन से होती है तो वो हैं टाइगर श्रॉफ. उनकी फिल्मों में जबरदस्त फ्लिप, किक और ऊंची छलांगें देखकर कोई भी दंग रह जाए. टाइगर अपने सभी एक्शन सीन खुद करते हैं और इसके लिए वह रोज घंटों ट्रेनिंग करते हैं. मार्शल आर्ट, पार्कौर और डांस के एक्सपर्ट टाइगर अपने हर मूव में एनर्जी और परफेक्शन दिखाते हैं.

जैकी चैन

जैकी चैन वो नाम हैं जिन्होंने एक्शन को नया रूप दिया. उनके स्टंट्स में जहां खतरा होता है वहीं कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है. सबसे खास बात यह है कि वह बिना किसी बॉडी डबल के अपने स्टंट्स खुद करते हैं. ऊंची बिल्डिंग से गिरना हो या तेज रफ्तार बस पर दौड़ना, जैकी ने हर बार अपने फैंस को दंग किया है.

टॉम क्रूज

टॉम क्रूज की फिल्मों में जो एक्शन आप देखते हैं, वो रियल होता है. ‘मिशन: इम्पॉसिबल' सीरीज़ में उन्होंने हवाई जहाज से लटकने वाला सीन खुद किया था. इतना ही नहीं, वो ऊंची इमारतों से कूदने और तेज बाइक स्टंट्स करने में भी माहिर हैं. टॉम मानते हैं कि एक्टर को अपने किरदार को असली एहसास देने के लिए खतरा उठाना चाहिए.

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार को यूं ही ‘खिलाड़ी कुमार' नहीं कहा जाता. उन्होंने करियर की शुरुआत में ही तय कर लिया था कि वो अपने स्टंट्स खुद करेंगे. चाहे ‘सूर्यवंशी' में ऊंची इमारतों पर चढ़ना हो या ‘खिलाड़ी' में हेलीकॉप्टर से कूदना, अक्षय हर एक्शन को पूरी सच्चाई से करते हैं. वह असल जिंदगी में भी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं.

कीनू रीव्स

हॉलीवुड के स्टार कीनू रीव्स ‘जॉन विक' फ्रैंचाइज़ी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फिल्मों में जो एक्शन दिखाया, वो पूरी तरह खुद किया था. फाइट सीक्वेंस से लेकर गन शूटिंग तक, सब कुछ उन्होंने महीनों ट्रेनिंग के बाद परफेक्ट किया. कीनू अपने स्टंट्स में रियल इंटेंसिटी लाने के लिए जाने जाते हैं.

डेनियल क्रेग

जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले डेनियल क्रेग ने अपनी फिल्मों में कई बार खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन स्टंट डबल का सहारा नहीं लिया. उनके लिए रियल एक्शन ही किरदार की जान है. चाहे ट्रेन के ऊपर फाइट करना हो या तेज रफ्तार कारों के बीच भागना, डेनियल ने हर बार अपने फैंस को रोमांचित किया है.

क्रिश्चियन बेल

क्रिश्चियन बेल ने ‘बैटमैन' फ्रैंचाइज़ी में जो दमदार एक्शन दिखाया, वो खुद किया था. उन्होंने किरदार के लिए अपनी बॉडी, स्किल और डेडिकेशन पूरी तरह झोंक दी. उनके स्टंट्स न सिर्फ विजुअली शानदार हैं बल्कि असली एड्रेनालिन का एहसास कराते हैं.

