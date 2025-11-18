विज्ञापन

टॉम क्रूज को मिला लाइफटाइम ऑनर! गवर्नर्स अवॉर्ड्स में अकादमी मानद पुरस्कार से सम्मानित

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को इस बार के गवर्नर्स अवॉर्ड्स में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है. विश्वभर में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ सीरीज और ‘टॉप गन’ फ्रेंचाइजी के दमदार किरदारों के लिए मशहूर क्रूज को अकादमी मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

नई दिल्ली:

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को इस बार के गवर्नर्स अवॉर्ड्स में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है. विश्वभर में ‘मिशन इम्पॉसिबल' सीरीज और ‘टॉप गन' फ्रेंचाइजी के दमदार किरदारों के लिए मशहूर क्रूज को अकादमी मानद पुरस्कार (Academy Honorary Award) से सम्मानित किया गया. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मशहूर फिल्मकार एलेजांद्रो जी. इनारितु ने उन्हें प्रदान किया, जो स्वयं ऑस्कर-विजेता निर्देशक हैं. 63 वर्षीय टॉम क्रूज़पुरस्कार मंच पर पहुंचते ही पूरे हॉल से मिली स्टैंडिंग ओवेशन से भावुक नजर आए. उन्होंने अपने भाषण में दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, तकनीशियनों, कलाकारों और दर्शकों का आभार जताया. क्रूज ने कहा कि फिल्में उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव हैं और सिनेमा ने उन्हें दुनिया की विविधता को देखने और समझने का दृष्टिकोण दिया है.

उन्होंने कहा, "सिनेमा मुझे दुनिया भर में ले जाता है. यह मुझे सहानुभूति सिखाता है और मतभेदों का सम्मान करना भी. थिएटर में हम सब साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं और साथ उम्मीद करते हैं- यही कला की असली शक्ति है".

टॉम क्रूज केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहद समर्पित निर्माता भी हैं. उन्हें ‘बॉर्न ऑन द फोर्थ ऑफ जुलाई', ‘जेरी मैग्वायर' और ‘मैगनोलिया' में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए तीन बार ऑस्कर नामांकन मिल चुका है. इसके साथ ही ‘टॉप गन: मेवरिक' के निर्माता होने के नाते उन्हें एक और ऑस्कर नामांकन मिला था. चार दशकों से चल रहा टॉम क्रूज का करियर लगातार सफलता, नवाचार और सिनेमाई योगदान से भरा रहा है. यह मानद पुरस्कार उनके उसी अद्भुत सफर की आधिकारिक मान्यता है. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी ऊर्जा, जोखिम लेने की क्षमता और हर किरदार में ढल जाने की कला उन्हें आज भी एक आइकॉन बनाती है.
 

