हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ और एना डी आर्मस का 9 महीने पुराना रिश्ता खत्म हो गया है. दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि अब उनके बीच पहले जैसा स्पार्क नहीं बचा था.

63 का एक्टर, 37 की एक्ट्रेस, 26 साल का था उम्र का फासला, अब 9 महीने में ही खत्म हो गया रिश्ता
टॉम क्रूज और एना डी आर्मस का ब्रेकअप, 9 महीने में खत्म हुई लव स्टोरी
नई दिल्ली:

हॉलीवुड की ग्लैमरस जोड़ी टॉम क्रूज और एना डी आर्मस अब अलग हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रिश्ता सिर्फ 9 महीने ही चल सका. फरवरी में दोनों के रोमांस की खबरें सामने आई थीं, लेकिन अब उन्होंने दोस्ती के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है. एक सूत्र ने 'The Sun' से कहा, 'टॉम और एना का साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब उनका रिश्ता अपने अंत तक पहुंच गया है. दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे, लेकिन अब कपल नहीं हैं. उन्होंने महसूस किया कि वे आगे साथ नहीं चल पाएंगे.'

एंगेजमेंट की अफवाहों के बीच टूटा रिश्ता

फैंस के लिए यह खबर काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि हाल ही में दोनों की सगाई की खबरें तेज थीं. यहां तक कि दोनों को एक साथ आने वाली फिल्मों में काम करने की तैयारी में बताया जा रहा था. हालांकि, ब्रेकअप के बावजूद दोनों प्रोफेशनल बने हुए हैं. सूत्रों के अनुसार, एना को पहले ही टॉम की आने वाली फिल्म में कास्ट किया जा चुका है, इसलिए दोनों आगे भी साथ काम करेंगे.

टॉम क्रूज और एना डी आर्मस की अपकमिंग फिल्में

टॉम और एना एक साथ सुपरनैचुरल थ्रिलर 'Deeper' में नजर आने वाले थे, लेकिन फिलहाल यह प्रोजेक्ट होल्ड पर है. इसके अलावा दोनों 'Pressure' नाम की एक और फिल्म में भी साथ दिखने वाले थे. उनकी कैमिस्ट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब ऑन-स्क्रीन रीयूनियन पर भी सवाल उठ गया है.

हॉट कपल के रोमांस से सब थे इंप्रेस

दोनों का रिश्ता तब सार्वजनिक हुआ जब उन्हें वर्मोंट में एक रोमांटिक गेटअवे पर हाथों में हाथ डाले देखा गया. इसके बाद दोनों को मैड्रिड, लंदन, डेविड बेकहम के 50वें बर्थडे बैश और Oasis कॉन्सर्ट (Wembley Stadium) में साथ देखा गया. उनकी लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं थीं और फैंस को लगा था कि ये रिश्ता लंबा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कैसे थे पिछले रिलेशनशिप्स

एना डी आर्मस पहले एक्टर बेन एफ्लेक को डेट कर चुकी हैं, जिनके साथ उनकी फिल्म 'Deep Water' भी रही थी. वहीं, टॉम क्रूज़ का यह पहला हाई-प्रोफाइल रिलेशनशिप केटी होम्स से तलाक के बाद था। टॉम इससे पहले मीमी रॉजर्स और निकोल किडमैन से शादी कर चुके हैं.

फैंस का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों के ब्रेकअप पर हैरानी जताई है. एक यूजर ने लिखा, 'टॉम और एना की जोड़ी परफेक्ट लगती थी, यकीन नहीं होता कि उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया. वहीं, बाकी फैंस ने भी कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी और वे इस कपल को साथ देखना चाहते थे.

