डल लेक के पास हुई थी शशि कपूर के 58 साल पुराने गाने की शूटिंग, प्रेमियों के लिए बना मोहब्बत का पैगाम, कश्मीर की वादियों में गूंजी मोहम्मद रफी की आवाज

आज के दौर में प्रेम का इजहार करने के तरीके बदल गए हैं. कभी मैसेज तो कभी वीडियो कॉल, लेकिन एक जमाना था जब प्रेमी अपने दिल की बात खतों में लिखकर पहुंचाते थे. उन खतों में छिपी भावनाओं को जब मोहम्मद रफी की आवाज मिली, तो एक ऐसा गीत बना, जिसे सुनकर आज भी पुराने प्यार की यादें ताजा हो जाती हैं. यह गाना है ‘लिखे जो खत तुझे', जो 1968 में आई फिल्म ‘कन्यादान' का हिस्सा था. शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया यह गीत करीब 58 साल बाद भी हिंदी सिनेमा के सदाबहार गानों में गिना जाता है. गाने में शशि कपूर का रोमांटिक अंदाज और कश्मीर की खूबसूरत वादियां इसे खास बनाती हैं. पहाड़ों के बीच फिल्माए गए इस गीत में प्रकृति और मोहब्बत का ऐसा मेल नजर आता है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचता है.
रफी की आवाज और नीरज के शब्दों का जादू
‘लिखे जो खत तुझे' को मोहम्मद रफी ने गाया था. इसके बोल गीतकार गोपालदास नीरज ने लिखे थे, जबकि संगीत शंकर-जयकिशन की जोड़ी ने तैयार किया था. गाने में प्रेमी अपने खतों के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करता है. इसके शब्द बताते हैं कि जब दिल में प्यार हो, तो कागज पर लिखे कुछ शब्द भी किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं होते. यही वजह है कि यह गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना बनकर नहीं रह गया. इसने खत लिखने के उस दौर की यादों को भी जिंदा रखा, जब किसी के नाम चिट्ठी लिखना अपने आप में एक खास अनुभव हुआ करता था.
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क्या थी फिल्म ‘कन्यादान' की कहानी?
मोहन सहगल के निर्देशन में बनी ‘कन्यादान' में शशि कपूर और आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म की कहानी रेखा और अमर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी शादी बचपन में तय कर दी जाती है. बड़े होने पर दोनों की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, जो उनके रिश्ते को उलझा देते हैं.
फिल्म में रोमांस के साथ भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं. हालांकि, इसकी पहचान आज भी इसके यादगार संगीत से जुड़ी है. ‘लिखे जो खत तुझे' ऐसा ही गीत है, जो बताता है कि सच्चे प्यार के इजहार के लिए बड़े शब्दों की नहीं, दिल से निकली भावनाओं की जरूरत होती है.
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