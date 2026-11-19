हॉरर फिल्मों में अक्सर डर पैदा करने के लिए भूत, रहस्यमयी हवेली, अचानक सामने आने वाले चेहरे और तेज आवाजों का सहारा लिया जाता है, लेकिन Kaali Kheti इस जॉनर को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है. गांव, खेती और इंसानी रिश्तों के बीच बुनी गई यह कहानी अपने अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से शुरुआत से ही उत्सुकता जगाती है. फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसका डर सिर्फ डराने वाले सीन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कहानी और माहौल भी दर्शकों के मन में बेचैनी पैदा करते हैं.

जैकी श्रॉफ, शरद केलकर, नेहा सरगम और स्पंदन जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म एक ऐसे गांव की कहानी सामने लाती है, जहां सब कुछ पहली नजर में सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे कई ऐसी चीजें सामने आने लगती हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं. फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी नया है और यही इसे दूसरी हॉरर फिल्मों से अलग पहचान देता है. ग्रामीण परिवेश में हॉरर को इस तरह पेश करना कि कहानी अपनी अलग दुनिया बनाए रखे, निर्देशक हारिस इम्तियाज खान की बड़ी कामयाबी है.

फिल्म में जैकी श्रॉफ की मौजूदगी खास आकर्षण है. उनका स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार में नजर आने वाले अलग-अलग शेड्स कहानी को मजबूती देते हैं. जैकी यहां सिर्फ अपने स्टारडम के भरोसे नहीं, बल्कि किरदार की भावनाओं और उसके अनुभवों के जरिए दर्शकों से जुड़ते हैं. शरद केलकर भी अपने संयमित अभिनय से प्रभाव छोड़ते हैं. उनका किरदार जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस में एक रहस्यमयी अंदाज बनाए रखता है. नेहा सरगम भी अपने किरदार को अच्छी तरह निभाती हैं और फिल्म के माहौल के साथ सहजता से फिट होती हैं.

लेकिन Kaali Kheti की सबसे बड़ी उपलब्धि इसके निर्देशक हारिस इम्तियाज खान हैं. महज 25 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म के जरिए इस तरह का कॉन्सेप्ट पर्दे पर लाना अपने आप में बड़ी बात है. निर्देशन के साथ स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है. फिल्म देखकर महसूस होता है कि वह हॉरर को सिर्फ डराने का माध्यम नहीं, बल्कि एक अलग कहानी कहने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं. उनका विजन फिल्म के कई हिस्सों में साफ नजर आता है और यह डेब्यू उन्हें एक ऐसे फिल्ममेकर के तौर पर पेश करता है, जिनके अगले प्रोजेक्ट्स पर नजर रखनी चाहिए.

फिल्म का तकनीकी पक्ष भी इसकी खूबियों में शामिल है. सिनेमैटोग्राफी गांव के माहौल को प्रभावशाली तरीके से कैप्चर करती है, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन कई दृश्यों को और इंटेंस बनाते हैं. वीएफएक्स भी फिल्म के बजट को देखते हुए अच्छा काम करते हैं. हालांकि, कुछ हिस्सों में कहानी की गति थोड़ी धीमी महसूस होती है और एडिटिंग थोड़ी ज्यादा क्रिस्प होती तो फिल्म का प्रभाव और बढ़ सकता था.

इसके बावजूद Kaali Kheti एक ऐसी हॉरर फिल्म है, जो कुछ नया करने की कोशिश करती है. इसका कॉन्सेप्ट, कलाकारों का काम और एक नए निर्देशक की महत्वाकांक्षी सोच इसे खास बनाते हैं. अगर आप रूटीन हॉरर से हटकर कुछ देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक दिलचस्प सिनेमैटिक अनुभव साबित हो सकती है.