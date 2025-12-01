विज्ञापन

5 दिसंबर 2025: इस दिन बॉक्स ऑफिस पर टकाएंगे 40 से 75 साल के 3 सुपरस्टार, एक्शन की होगी ट्रिपल डोज

5 दिसंबर 2025 को बॉक्स ऑफिस पर तीन सुपरस्टार्स की जंग होने वाली है. इस जंग में शामिल हो रहे सितारों की उम्र 40 से 74 के बीच है और तीनों ही फिल्मों को टोन दर्शकों को खूब पसंद आने वाला है. देखना यह है कि बाजी किसके हाथ लगती है.

5 दिसंबर 2025 को बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे ये तीन दिग्गज
  • 5 दिसंबर को हिंदी, तेलुगू और मलयालम सिनेमा से तीन प्रमुख फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी
  • रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में देसी एक्शन और कॉमिक पंच शामिल हैं
  • नंदमूरी बालकृष्ण की अखंडा 2 में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा
नई दिल्ली:

5 दिसंबर 2025, हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक के लिए काफी अहम होती नजर आ रही है. इस दिन बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में टकराने जा रही हैं और इन फिल्मों के हीरो 40 से लेकर 75 साल तक के हैं. दिलचस्प यह है कि तीनों ही एक्शन और रोमांच का तूफान लेकर आ रहे हैं और देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर असली गदर कौन मचाता है. हिंदी सिनेमा से रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की धुरंधर, तेलुगू सिनेमा से नंदमूरी बालकृष्ण उर्फ एनबीके (NBK) की अखंडा 2 और मलयालम इंडस्ट्री से मामूटी (Mammootty) की कलमकावल रिलीज हो रही हैं. तीनों फिल्मों का टोन, स्टाइल और ऑडियंस अलग है. इसलिए ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है. दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है. और, हर फिल्म अपने स्टार की पॉपुलैरिटी के दम पर बड़ा ओपनिंग डे स्कोर करने की तैयारी में है.

रणवीर की धुरंधर और नंदमूरी बालकृष्ण की अखंडा 2

रणवीर सिंह की धुरंधर पूरी तरह मसाला एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है. जिसमें देसी एक्शन, कलरफुल गाने और कॉमिक पंच पैक किए गए हैं. दूसरी ओर, नंदमूरी बालकृष्ण अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म अखंडा के सीक्वल में एक बार फिर एग्रेसिव साधु वाले अवतार में ही दिखेंगे. भारी भरकम डायलॉग, हाई वोल्टेज फाइट सीन और नंदमूरी बालकृष्ण का जबरदस्त का एटीट्यूड इस फिल्म की जान हैं. जो फिल्म को पहले ही दिन एक बड़ी ओपनिंग भी दे सकते हैं. दोनों फिल्मों के टारगेट ऑडियंस भी अलग हैं. क्रेज भी दोनों जगह हाई है. देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस की जंग में कौन पहले आगे निकलता है. रणवीर सिंह की उम्र 40 साल है जबकि एनबीके 65 साल के हैं. 

मामूटी की कलमकावल

74 साल के सुपरस्टार मामूटी की कलमकावल बाकी दो फिल्मों से बिल्कुल अलग टोन वाली फिल्म है. ये एक इंटेंस, रियलिस्टिक और पॉलिटिकल थ्रिलर स्टाइल स्टोरी पेश करती है. जिसमें मामूटी बेहद सॉलिड और मैच्योर किरदार में दिखेंगे. मलयालम सिनेमा के दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर खास हाइप है. दमदार कहानी, मजबूत परफॉर्मेंस और रियल ट्रीटमेंट इसे 5 दिसंबर की सबसे गंभीर और इफेक्टिव रिलीज बनाता है. तीनों फिल्मों की रिलीज बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाबला खड़ा करेगी. और दर्शकों के लिए पसंदीदा फिल्म का बुफे भी तैयार होगा.

