45 साल पुराना वो गाना, नीतू-अमिताभ की एवरग्रीन जोड़ी, किशोर कुमार ने दी आवाज तो हुआ सदाबहार, आज भी बच्चे-बूढ़े-जवान करते हैं डांस

साल 1981 में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘याराना' रिलीज हुई, तब इसके एक गाने ने पर्दे से ज्यादा अपनी शूटिंग की कहानी से सुर्खियां बटोरीं. गाना था ‘सारा जमाना हसीनों का दीवाना', जिसे किशोर कुमार ने गाया, अंजान ने लिखा और राजेश रोशन ने संगीत दिया था. गाने में अमिताभ बच्चन का बल्बों से जगमगाता आउटफिट आज भी याद किया जाता है, लेकिन इसकी शूटिंग का किस्सा उससे भी ज्यादा दिलचस्प है. कोलकाता के नए बने नेताजी सुभाष स्टेडियम में शूटिंग के दौरान इतनी बड़ी भीड़ पहुंच गई कि पुलिस के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया. हालात यहां तक बिगड़े कि कुछ दर्शकों ने स्टेडियम की सीमेंट वाली सीटें तक उखाड़कर मैदान में फेंक दी थीं.

अमिताभ को देखने पहुंच गई थी हजारों की भीड़

‘सारा जमाना' की शूटिंग कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में हुई थी. अमिताभ बच्चन ने बाद में खुद इस शूटिंग को याद करते हुए बताया था कि स्टेडियम में लोगों की भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा पहुंच गई थी. एक अन्य मौके पर उन्होंने बताया कि स्टेडियम की क्षमता करीब 12 हजार लोगों की थी, लेकिन शूटिंग देखने के लिए करीब 50 हजार लोग अंदर पहुंच गए और लगभग 50 हजार लोग बाहर भी इंतजार कर रहे थे.

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अमिताभ ने इस गाने को स्टेडियम में शूट करने का आइडिया भी दिया था. उनका मकसद था कि गाने में असली दर्शकों का उत्साह दिखे. लेकिन शूटिंग शुरू होते ही यह उत्साह बेकाबू भीड़ में बदल गया. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को लोगों को संभालने में काफी परेशानी हुई. अमिताभ के मुताबिक, स्थिति इतनी बिगड़ी कि कुछ लोगों ने सीटें उखाड़कर मैदान की तरफ फेंक दीं.

बल्बों वाली जैकेट भी अमिताभ का था आइडिया

इस गाने में अमिताभ का चमकता हुआ आउटफिट भी खूब चर्चा में रहा. काले रंग के कपड़ों पर लगे छोटे-छोटे बल्ब डांस के दौरान जलते-बुझते दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि इस लुक का आइडिया भी अमिताभ का ही था. उन्होंने डिजाइनर से ऐसा कपड़ा बनाने को कहा था जिसमें बल्ब लगे हों और वह स्टेज पर चमकता नजर आए. गाने की आवाज किशोर कुमार की थी और संगीत राजेश रोशन का. ‘सारा जमाना' के अलावा फिल्म के ‘छूकर मेरे मन को' और ‘तेरे जैसा यार कहां' जैसे गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए. फिल्म के संगीत ने ‘याराना' को अलग पहचान दी.

दोस्ती की कहानी थी ‘याराना'

‘याराना' सिर्फ गानों की वजह से यादगार नहीं थी. फिल्म की कहानी किशन और बिशन की गहरी दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है. अमिताभ बच्चन ने किशन का किरदार निभाया था, जबकि अमजद खान बिशन बने थे. दोनों बचपन के दोस्त होते हैं. किशन में गायन की प्रतिभा होती है और बिशन उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है. बाद में हालात ऐसे बदलते हैं कि बिशन की दौलत और जिंदगी दोनों संकट में पड़ जाती हैं.

फिल्म में नीतू सिंह ने कोमल और तनुजा ने शीला का किरदार निभाया था. कादर खान, रंजीत, जीवन और अरुणा ईरानी भी अहम भूमिकाओं में थे. फिल्म का निर्देशन राकेश कुमार ने किया था. ‘याराना' 23 अक्टूबर 1981 को रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने भारत में करीब 3.5 करोड़ नेट कमाए और इसे औसत प्रदर्शन वाली फिल्म माना गया, हालांकि इसके गानों की लोकप्रियता फिल्म की कमाई से कहीं आगे निकल गई.

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