जूली के लिए सूली पर चढ़ने को तैयार था जॉनी, 80s में चेन वाले जूते और लाल शर्ट कर दी थी पॉपुलर, 39 साल पहले अनु मलिक की आवाज ने बनाया एवरग्रीन

80 के दशक का दौर ऐसा था, जब फिल्मों के गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, बल्कि उनका अंदाज भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाता था. ऐसा ही एक गाना था ‘जूली जूली', जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का जॉनी अपनी जूली के प्यार में ऐसा डूबा था कि उसके लिए सूली पर चढ़ने तक की बात कह देता है. 1987 में रिलीज हुए इस गाने को अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था. संगीत भी अनु मलिक का था और बोल इंदीवर ने लिखे थे. गाने में मिथुन के साथ मंदाकिनी नजर आई थीं. आज भी इसकी धुन सुनते ही 80s का वही मस्ती भरा अंदाज याद आ जाता है.

जब जॉनी को हो गया जूली से प्यार

‘जूली जूली' में मिथुन चक्रवर्ती का किरदार जॉनी अपनी पसंद की लड़की जूली यानी मंदाकिनी के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ नजर आता है. गाने की शुरुआत ही मजेदार अंदाज में होती है. जॉनी कहता है कि उसे मैरी, लिली या बांद्रा की सैंड्रा जैसी कोई लड़की नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ जूली चाहिए. इसके बाद वह प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि जूली के लिए वह सूली पर भी चढ़ सकता है.

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गाने में जूली भी जॉनी के प्यार को स्वीकार करती है. यानी यह सिर्फ एकतरफा प्यार का गाना नहीं है. दोनों के बीच की नोकझोंक और मजेदार बातचीत इसे और दिलचस्प बनाती है. गाने के बोलों में उस दौर की फिल्मी मस्ती और हल्का-फुल्का रोमांस साफ दिखाई देता है.

अनु मलिक ने खुद गाया जॉनी का हिस्सा

‘जूली जूली' की सबसे दिलचस्प कहानी इसके गायक से जुड़ी है. इस गाने में जॉनी की आवाज खुद अनु मलिक ने दी थी. एक दिलचस्प जानकारी के मुताबिक, रिकॉर्डिंग के समय किशोर कुमार नहीं पहुंचे थे. इसके बाद अमित कुमार को बुलाया गया, लेकिन वह भी नहीं आ सके. तब मिथुन चक्रवर्ती ने अनु मलिक को यह गाना गाने का सुझाव दिया. यही गाना बाद में अनु मलिक के शुरुआती प्लेबैक करियर का अहम मोड़ बना.

गाने में अनु मलिक के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है. इसका संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत इंदीवर ने लिखे थे. म्यूजिक लेबल के रिकॉर्ड में भी गाने को 15 जुलाई 1987 को जारी हुआ बताया गया है. यानी जिस गाने को आज हम मिथुन और मंदाकिनी के यादगार गानों में गिनते हैं, उसकी एक खास पहचान यह भी है कि इसमें संगीतकार अनु मलिक खुद गायक बन गए थे.

तीन दोस्तों की कहानी थी फिल्म

‘जूली जूली' फिल्म ‘जीते हैं शान से' का गाना था. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने जॉनी, संजय दत्त ने गोविंदा और गोविंदा ने इकबाल का किरदार निभाया था. मंदाकिनी जूली के रोल में थीं, जबकि विजयता पंडित ने किरण का किरदार निभाया था. फिल्म का निर्देशन कवल शर्मा ने किया था. फिल्म की कहानी तीन दोस्तों जॉनी, गोविंदा और इकबाल के आसपास घूमती है. तीनों अपने इलाके के लोगों की मदद करते हैं और इसी वजह से उनकी दुश्मनी एक गैंगस्टर से हो जाती है. बाद में कहानी दोस्ती, परिवार, बदले और इंसाफ के बीच आगे बढ़ती है.

फिल्म 1988 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक इसका बजट करीब 2 करोड़ रुपये था और ग्रॉस कमाई करीब 8 करोड़ रुपये बताई जाती है. IMDb के ट्रिविया में यह भी दर्ज है कि मुंबई में फिल्म करीब दो हफ्ते तक 100 प्रतिशत हाउसफुल चली थी. लेकिन फिल्म की कहानी से अलग, ‘जूली जूली' ने अपनी मस्ती, मिथुन के अंदाज और अनु मलिक की आवाज से ऐसी पहचान बनाई कि दशकों बाद भी 80s के गानों की बात होते ही यह गाना याद आ जाता है.

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