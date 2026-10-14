29 साल पुराना कुमार सानू का वो कल्ट गाना, अक्षय कुमार ने दिखाया था बेरोजगारी का दर्द, एक-एक लाइन में छुपा था शुरुआत से अंत तक हर नौजवान का सपना

नौकरी मिलना हर नौजवान के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं होता. पढ़ाई पूरी करने से लेकर अपने पैरों पर खड़े होने तक, हर युवा के मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि कब उसे नौकरी मिलेगी और उसकी जिंदगी बदलेगी. साल 1997 में आई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और जूही चावला (Juhi Chawla) की फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' (Mr. & Mrs. Khiladi) का गाना ‘जब नौकरी मिलेगी' भी कुछ ऐसी ही उम्मीदों को मजेदार अंदाज में बयां करता है. कुमार सानू (Kumar Sanu) की आवाज में सजा यह गाना उस दौर में खूब पसंद किया गया था.

नौकरी के सपनों को गाने में पिरोया

‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' 1990 के दशक की उन फिल्मों में शामिल है, जिनमें कॉमेडी और रोमांस का दिलचस्प मेल देखने को मिला. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने राजा का किरदार निभाया था, जबकि जूही चावला ने शालू की भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी और कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का मनोरंजन किया. इसी फिल्म का गाना ‘जब नौकरी मिलेगी' नौकरी पाने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं की भावनाओं को हल्के-फुल्के अंदाज में सामने लाता है. गाने का आकर्षण इसकी थीम में छिपा है, जो आम जिंदगी के सपनों को संगीत के जरिए पेश करती है.

कुमार सानू की आवाज ने बनाया यादगार

90 के दशक में कुमार सानू की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की पहचान बन चुकी थी. रोमांटिक गानों से लेकर मस्ती भरे गीतों तक, उनकी आवाज ने कई फिल्मों के संगीत को खास बनाया. ‘जब नौकरी मिलेगी' में भी उनकी गायकी गाने के मूड के साथ मेल खाती है. यह गाना उस दौर की याद दिलाता है, जब फिल्मों के गीतों में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी भावनाओं और ख्वाहिशों को भी जगह मिलती थी. अक्षय कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस और गाने का मजेदार अंदाज इसे फिल्म के यादगार गीतों में शामिल करता है.

29 साल बाद भी हर युवा से जुड़ती है कहानी

आज नौकरी पाने के लिए युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं. नौकरी मिलने के बाद बेहतर जिंदगी, आर्थिक आजादी और परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के सपने भी इससे जुड़े होते हैं. यही वजह है कि ‘जब नौकरी मिलेगी' जैसे गाने आज भी लोगों को अपनी जिंदगी के किसी न किसी दौर की याद दिला सकते हैं. 1997 में रिलीज हुई ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' के इस गाने की खासियत यही है कि यह एक साधारण-सी ख्वाहिश को मनोरंजन का हिस्सा बना देता है.

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