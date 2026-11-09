Bigg Boss 20: लड़की बने काजी तौकीर एक टच से हुए अनकम्फर्टेबल, बोले- महिलाओं को ना जाने कितना सहना पड़ता है

गायक काजी तौकीर इन दिनों 'बिग बॉस-20' से लोगों का मनोरंजन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. शो के दौरान उन्होंने एक ऐसे अनुभव पर बात की जिसने उन्हें एहसास करवाया था कि पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को किस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है. शो 'बिग बॉस-20' में एक मस्ती भरे पल के दौरान काजी तौकीर ने लड़कियों के कपड़े पहने थे. एक्टिविटी के दौरान, काजी तौकीर को लहंगा-चोली पहनाया गया था, साथ ही मेकअप और दुल्हन वाला स्टाइल भी किया गया था क्योंकि वह दुल्हन की भूमिका निभा रहे थे जबकि मनीष को उनका दूल्हा बनना था.

पूरी तरह से किरदार में रहते हुए मनीष ने काजी को पकड़ा, उन्हें घुमाया और रोल-प्ले के तहत उन्हें गले लगाया. हालांकि एक्टिविटी के बाद काजी ने मनीष से कहा कि उन्हें जिस तरह से छुआ गया, उससे उन्हें असहज महसूस हुआ. इस अनुभव को याद करते हुए काजी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए एक महिला की जगह खुद को रखा था लेकिन वह छोटा सा अनुभव ही महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों पर सोचने के लिए काफी था. उन्होंने कहा, "इस समाज में महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है. मैंने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किसी लड़की के कपड़े पहने थे और एक औरत का रूप लिया था लेकिन जरा सोचिए कि जब सड़क पर बाइकर्स आकर उन्हें छेड़ते हैं तो एक महिला को क्या-क्या झेलना पड़ता होगा."

उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं को परेशान करते हैं या उन पर गलत कमेंट करते हैं, उनका मजबूती से सामना करना चाहिए. यंग से बात करते हुए काजी ने कहा, "महिलाओं को ऐसे मर्दों को सीधे थप्पड़ और चप्पल से मारना चाहिए. उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए. अगर कोई सीटी बजाए या कुछ करे, तो बस उन्हें मारो."

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काजी के इस रिएक्शन से हैरान मनीष अपना आपा खोते नजर आए और उन्होंने कहा कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और शारीरिक संपर्क पूरी तरह से एक्ट का हिस्सा था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि काजी एक पुरुष हैं और वह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अनुसार भूमिका निभा रहे थे, इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें किसी तरह की असुविधा या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.

