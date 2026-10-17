23 साल पुराना गाना, सुर्ख लाल जोड़े में सजी ऐश्वर्या राय, नासिर काजमी की पाकिस्तानी गजल से निकला रोमांस, अलका याग्निक-कुमार सानू ने बनाया यादगार

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे रोमांटिक गाने हैं, जिनका जादू सालों बाद भी बरकरार है. इन गानों के बोल, संगीत और गायकों की आवाज लोगों को पुरानी यादों में ले जाती है. ऐसा ही एक गाना 23 साल पहले रिलीज हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या राय की खूबसूरती और रोमांटिक अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस गीत को अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जैसे तीन मशहूर गायकों ने अपनी आवाज दी थी. खास बात यह है कि बॉलीवुड का यह रोमांटिक गाना एक पाकिस्तानी गजल से प्रेरित था. उर्दू के मशहूर शायर नासिर काजमी की गजल से जुड़ा इस गाने का किस्सा बेहद दिलचस्प है.

ऐश्वर्या राय की फिल्म का रोमांटिक गाना

यहां बात हो रही है साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘दिल का रिश्ता' के टाइटल ट्रैक की. फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ अर्जुन रामपाल और प्रियांशु चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘दिल का रिश्ता' अपनी मधुर धुन और रोमांटिक बोलों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ. गाने में प्यार और दिल की भावनाओं को खूबसूरती से पेश किया गया था. ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया यह गीत आज भी 2000 के दशक के यादगार रोमांटिक गानों में शामिल है. फिल्म को रिलीज हुए 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गाने की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है.

अलका, उदित और कुमार सानू ने मिलकर सजाया गीत

‘दिल का रिश्ता' की लोकप्रियता के पीछे इसकी शानदार गायकी का भी बड़ा योगदान रहा. इस गाने को अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू ने मिलकर गाया था. 90 के दशक में इन तीनों गायकों की आवाज का जादू खूब चला था. खासकर उदित नारायण और कुमार सानू ने अपने रोमांटिक गानों से संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई थी.

पाकिस्तानी गजल से जुड़ा है गाने का कनेक्शन

इस गाने की कहानी का दिलचस्प पहलू इसका पाकिस्तानी गजल से जुड़ाव है. IMDb पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ‘दिल का रिश्ता' गाना पाकिस्तानी गायिका तस्वर खानम की गजल ‘दिल में एक लहर सी उठी है' से प्रेरित था. इस गजल को मशहूर उर्दू शायर नासिर काजमी ने लिखा था. उनकी शायरी में प्यार, उदासी और दिल की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से जगह मिली है. तस्वर खानम की आवाज में यह गजल लोकप्रिय हुई और बाद में उस्ताद गुलाम अली ने भी इसे अपनी आवाज दी. इस तरह उर्दू गजल की खूबसूरती से प्रेरित होकर बना ‘दिल का रिश्ता' हिंदी फिल्म संगीत का एक यादगार गीत बन गया.

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