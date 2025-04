हिंदी दर्शकों के लिए नहीं होगी KGF एक्टर की टॉक्सिक? सोशल मीडिया पर फैन्स पूछ रहे सवाल

केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद फैंस बेसब्री से यश की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही उनकी अगली फिल्म टॉक्सिक की घोषणा हुई थी, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, वो हिंदी दर्शकों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक टॉक्सिक को सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में रिलीज़ किया जाएगा. जैसे ही ये खबर आई, फैन्स ने नाराजगी जताई कि यश की फिल्म हिंदी में नहीं आएगी. केजीएफ चैप्टर 1 और 2 ने हिंदी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, और यश को भी यहां खूब प्यार मिला. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है. हालांकि फिल्म से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा. फिल्म फिल्म को इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट किया जा रहा है.

Heard the recent update about Toxic that it will only be releasing in Kannada and English! This is surely not a justice with the fans who madly loved KGF 1 & 2! They are now waiting to see Yash in Toxic and this may disappoint them! — Minakshi Shriyan (@Minakshishriyan) April 28, 2025

Surprised to hear that Toxic is being made only in Kannada and English! The Hindi belt went crazy for KGF 1 & 2, what about their wait for Yash's next? Feels a bit unfair to the fans who have been eagerly waiting! — Abhay Pratap Singh (बहुत सरल हूं) (@IAbhay_Pratap) April 28, 2025

जहां एक तरफ ये खबर यश के फैन्स को निराश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने कन्नड़ बनाम हिंदी की बहस को भी हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यश भी इस भाषा के बंटवारे का समर्थन कर रहे हैं? यश की फैन फॉलोइंग पूरे देश में जबरदस्त है, खासकर हिंदी भाषी दर्शकों के बीच, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को दिल खोलकर प्यार दिया था.

It's actually very astonishing to hear, Toxic being made only in Kannada and English! The Hindi belt showered tremendous love on KGF 1 & 2, then why is Toxic not coming in Hindi! Yash, you need to answer this! Are you supporting this Kannada Hindi battle? — Anurag (@LekhakAnurag) April 28, 2025

सिर्फ हिंदी वर्जन में ही केजीएफ चैप्टर 2 ने भारत में करीब 434.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसने केजीएफ चैप्टर 2 को तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का दर्जा दिलवाया. फिल्म की भारत में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 806.1 करोड़ तक पहुंची थी.