32 साल पुराना गाना, जिसमें दिखी समधी-समधन की मीठी छेड़छाड़, लता मंगेशकर और कुमार सानू की जुगलबंदी ने बनाया हिट

हिंदी फिल्मों में एक हर एक मूड और रिश्ते पर फिल्में बनी हैं. गाने भी हमें एक से बढ़कर एक मिले हैं. देवर भाभी, भाई बहन, मां बेटी, पिता की महिमा समेत ऐसे कई गाने सुने होंगे जिन्होंने अलग अलग रिश्तों के अलग अलग रंग पेश किए. आज हम आपको एक हिंदी सिनेमा के एक ही एक ऐसे नगीने से रूबरू करवाने जा रहे हैं. इसमें समधी और समधन के रिश्ते की हल्की फुल्की छेड़छाड़ को बड़े ही अदब और अंदाज के साथ पेश किया गया है. हम बात कर रहे हैं साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन की. इस फिल्म में समधी-समधन के रोल में नजर आए थे अनुपम खेर और रीमा लागू. जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम 'आज हमारे दिल में'.

गाने का असल मूड और कहानी

'हम आपके हैं कौन' जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक फैमिली फिल्म थी. इस फिल्म में शादी के जश्न के दौरान इस गाने को सेट किया गया था. समधी-समधन के बीच के मजाकिया रिश्ते को बड़े ही प्यारे अंदाज में पेश किया गया है. इस गाने का मूड बहुत गर्मजोशी भरा, हल्की-फुल्की छेड़छाड़, सम्मान करने वाला और पारिवारिक है. इसमें हल्की शरारत, पुरानी यादें और बेटी के विदाई का गहरा भाव मिला हुआ है.

समधी (आलोक नाथ) और समधन (रीमा लागू) एक-दूसरे की तारीफ करते हुए गाते हैं. समधी अपनी समधन की सुंदरता, उनकी हंसी, हया और पायल की खनक की बात करते हैं. समधन जवाब में कहती हैं कि उनकी बेटी यानी उनकी छाया अब समधी के घर चली गई है. वह उनकी जिंदगी की पूंजी थी जो अब उनके (समधी) आंगन की शोभा बनने वाली है.

गाने क आखिरी लाइनें भी दिल छूने वाली और भावुक कर देने वाली हैं:

“मेरी छाया है जो, आपके घर चली

सपना बन के मेरी, पलकों में है पली

राज की बात बताएं, ये पूंजी जीवन की

शोभा आज से है ये, आपके आंगन की.”

यह गाना सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि रिश्तों का सम्मान, बेटी के प्रति प्यार और दो परिवारों के नए बंधन को दर्शाता है. मूड हल्का-फुल्का शुरू होता है फिर धीरे-धीरे भावुक और मार्मिक हो जाता है. पुराने जमाने की जॉइंट फैमिली और शादी के रस्मों की याद दिलाता है.

समधी-समधन के गाने को किसने बनाया यादगार

इस गाने को लता मंगेशकर और कुमार सानू ने मिलकर गाया था. गाने के कंपोजर रामलक्ष्मण हैं. वहीं इस गीत के बोल रविंदर रावल ने लिखे हैं. इस फिल्म में 16 गाने थे और इसकी खासियत ये थी कि इसके 14 के 14 गाने खूब पसंद किए गए थे.

हम आपके हैं कौन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हम आपके हैं कौन..! 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई. इस फिल्म का बजट करीब 6 करोड़ था. भारत में नेट कलेक्शन करीब 72.47 करोड़ रुपये था. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 100-117 करोड़ रहा. वहीं दुनियाभर में इस पिल्म ने 111 से 128 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म भारत की उन फिल्मों में से एक है जिनके सबसे ज्यादा टिकट बिके. इस लिस्ट में शोले एक पॉपुलर नाम है. यह गाना आज भी परिवारिक शादियों और पुरानी यादों के साथ बहुत पसंद किया जाता है.

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