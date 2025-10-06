विज्ञापन

10वीं पास पवन सिंह हैं इतने करोड़ की संपत्ति की मालिक, जीते हैं एकदम लग्जरी लाइफ

पवन सिंह की निजी जिंदगी और सियासी सफर दोनों सुर्खियों में हैं. पत्नी से विवाद के बीच उनका चुनावी हलफनामा सामने आया जिसमें करोड़ों की संपत्ति और कई केस दर्ज मिले.

नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है. सिनेमा की दुनिया से लेकर अब राजनीति तक, पवन सिंह ने अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन इस बार चर्चा उनकी फिल्मों से नहीं. बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है. हाल ही में उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर पहुंची. लेकिन वहां उनका स्वागत पुलिस ने किया. इसके बाद से अलग ही फैमिली ड्रामा शुरू हो गया. माना जा रहा है कि ये फैमिली ड्रामा हाल ही में बीजेपी से जुड़े पवन सिंह की सियासी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है. इस मौके पर चलिए आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी नेटवर्थ से जुड़ी क्या डिटेल साझा की थी. 

16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 1 करोड़ का कर्ज

पवन सिंह के हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ 16 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक है. जबकि उनके ऊपर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी दर्ज है. पेशे से वो सोशल सर्विस और बिजनेस में जुड़े हैं. उनकी पत्नी किसी पेशे में नहीं हैं.

एजुकेशन और इनकम का ब्योरा

पवन सिंह ने आदर्श जनता प्राइमरी संस्कृत स्कूल, भोजपुर से 10वीं पास की है (2004). टैक्स रिटर्न के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 51 लाख रुपये की आय दिखाई थी. चुनावी हलफनामे के अनुसार पिछले पांच सालों में उनकी आय 16 लाख से 51 लाख के बीच रही है. इसके अलावा पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसका उन्होंने अपने हलफनामे में जिक्र किया है. 

