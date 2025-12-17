फिल्म इंडस्ट्री में आया सीएम का बेटा, अपनी पहली हीरोइन को ही बना लिया पत्नी, फैन्स का फेवरेट है ये क्यूट कपल

फिल्म इंडस्ट्री के चहेते अभिनेता रितेश देशमुख का 17 दिसंबर को जन्मदिन है. राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश के पिता, दिवंगत विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, जबकि उनके दोनों भाई, अमित देशमुख और धीरज देशमुख नेता हैं. ऐसे में सबकी नजरें रितेश पर भी राजनीति की ओर थीं लेकिन उन्होंने अभिनय का रास्ता चुना.

आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले रितेश को उनके पिता ने एक खास सलाह दी थी, जो आज भी उनकी सफलता का राज है. रितेश के पिता विलासराव देशमुख कांग्रेस के बड़े नेता थे और दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन रितेश ने राजनीति की बजाय फिल्मी दुनिया को चुना. वे आर्किटेक्चर के छात्र थे और मुंबई के कमला रहेजा इंस्टीट्यूट से डिग्री ली. बाद में न्यूयॉर्क में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम भी किया. आज भी वे अपनी डिजाइन फर्म 'इवोल्यूशन आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो' चलाते हैं.

साल 2003 में हुई फिल्मी करियर की शुरुआत

रितेश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म 'तुझे मेरी कसम' से की. इस फिल्म में उनकी हीरोइन जेनेलिया डिसूजा थीं, जो बाद में उनकी पत्नी बनीं. शुरुआती फिल्मों के बाद रितेश को असली पहचान कॉमेडी फिल्मों से मिली. साल 2004 में आई 'मस्ती' ने उन्हें स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'क्या कूल हैं हम', 'ब्लफमास्टर', 'मालामाल वीकली', 'हे बेबी', 'धमाल', 'हाउसफुल', 'डबल धमाल', 'हाउसफुल 2', 'क्या सुपर कूल हैं हम', 'ग्रैंड मस्ती', 'हाउसफुल 3', 'टोटल धमाल', 'हाउसफुल 4', और 'रेड' जैसी कई हिट फिल्में दीं.

रितेश एक्टिंग के हर फ्रेम में फिट बैठते हैं. कॉमेडी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ होती है. हालांकि, वह कॉमेडी तक सीमित नहीं हैं. खलनायक हों या पर्दे पर रोमांस करना, वह दर्शकों के दिलों में खास स्थान बनाने में सफल रहते हैं.

साल 2014 में सीरियल किलर बन सबको चौंकाया

साल 2014 में आई रोमांटिक थ्रिलर 'एक विलेन' में उन्होंने सीरियल किलर का नेगेटिव रोल निभाया. इस किरदार में उनका अलग अंदाज देखने को मिला और दर्शकों ने खूब पसंद किया. 'रेड 2' में उनके दादा भाई के किरदार को खासा पसंद किया गया. मराठी सिनेमा में भी रितेश का जलवा बरकरार है. साल 2013 में उन्होंने 'बालक-पालक' फिल्म से निर्माता के तौर पर डेब्यू किया. 2014 में एक्शन फिल्म 'लय भारी' से मराठी अभिनय की शुरुआत की, जो हिट रही.

राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद रितेश ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई. वह आज न सिर्फ अभिनेता हैं, बल्कि निर्माता और निर्देशक भी हैं. एक इंटरव्यू में रितेश ने बताया था कि उनके पिता हमेशा उन्हें मराठी प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करते थे. पिता को बेटे को मराठी फिल्म निर्देशित करते और बहू को मराठी फिल्म में अभिनय करते देखकर बहुत गर्व होता.

अपनी पहली हीरोइन से की शादी?

एक पुराने इंटरव्यू में रितेश ने खुलासा किया था कि उनके पिता विलासराव देशमुख ने उन्हें आलोचनाओं से निपटने की खास सलाह दी थी. पिता ने कहा था, "तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो." यह सलाह रितेश के लिए जीवन मंत्र बन गई. रितेश ने एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा से शादी की है, और उनके दो बेटे हैं.