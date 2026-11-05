पवन सिंह का धनतेरस वाला गाना, यूट्यूब पर 469 मिलियन के पार, क्वीन शालिनी के साथ मिलकर उड़ाया गर्दा

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के गानों का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. उनके गाने रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक छा जाते हैं. ऐसा ही एक गाना ‘धनी हो सब धन' इन दिनों फिर चर्चा में है. धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस गाने को खूब पसंद किया जाता है. खास बात यह है कि 31 जनवरी 2023 को रिलीज हुए इस गाने ने यूट्यूब पर 469 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. इसमें पवन सिंह के साथ क्वीन शालिनी नजर आ रही हैं.

पवन सिंह और शिवानी सिंह की आवाज का जादू

‘धनी हो सब धन' गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने मिलकर गाया है. इसके बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, जबकि संगीत प्रियांशु सिंह ने तैयार किया है. आशी म्यूजिक के बैनर तले रिलीज हुए इस गाने का निर्देशन विभांशु तिवारी ने किया है. वीडियो में पवन सिंह अपने खास अंदाज में नजर आते हैं. वहीं क्वीन शालिनी की अदाएं और दोनों के डांस मूव्स गाने को और दिलचस्प बनाते हैं.

गाने के बोल और इसकी धुन ऐसी है कि त्योहारों के माहौल में यह आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है. यही वजह है कि रिलीज के करीब तीन साल बाद भी दर्शक इसे लगातार देख रहे हैं. यूट्यूब पर इसके 469 मिलियन से ज्यादा व्यूज होना इसकी लोकप्रियता का अंदाजा देता है.

पवन सिंह और क्वीन शालिनी की जोड़ी ने इन गानों में भी जमाया रंग

पवन सिंह और क्वीन शालिनी की जोड़ी दर्शकों को कई म्यूजिक वीडियो में देखने को मिली है. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस पसंद करते हैं. ‘धनी हो सब धन' के अलावा दोनों ‘पापे पड़ी' और हाल ही में रिलीज हुए ‘कोरा में' गाने में भी साथ नजर आए हैं. अगस्त 2025 में आए ‘पापे पड़ी' में पति-पत्नी के बीच की नोकझोंक दिखाई गई थी. वहीं अक्टूबर 2026 में रिलीज हुए ‘कोरा में' में दोनों का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला. इन गानों में पवन सिंह का देसी स्टाइल और शालिनी के डांस मूव्स खूब जंचते हैं.

पवन सिंह के इन गानों का भी है जबरदस्त क्रेज

पवन सिंह की लोकप्रियता सिर्फ नए गानों तक सीमित नहीं है. उनके कई पुराने गाने आज भी भोजपुरी म्यूजिक की पहचान बने हुए हैं. ‘लॉलीपॉप लागेलू' ने उन्हें देश-दुनिया में पहचान दिलाई. वहीं फिल्म ‘सत्या' का गाना ‘रात दिया बुता के' आज भी पार्टियों और शादी समारोहों में खूब सुनाई देता है. ‘छलकता हमरो जवानी' और ‘कमरिया हिला रही है' जैसे गानों ने भी उनके फैंस के बीच खूब लोकप्रियता हासिल की है.

पवन सिंह की खासियत यह है कि वह रोमांटिक गानों से लेकर दमदार डांस नंबर तक, हर तरह के गानों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं. उनकी आवाज और गाने का अंदाज ऐसा है कि पुराने गाने भी नए रिलीज के बीच अपनी जगह बनाए रखते हैं.

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हाल के दिनों में भी पवन सिंह लगातार नए गानों के साथ दर्शकों के बीच बने हुए हैं. अक्टूबर 2026 में आए ‘कोरा में' के अलावा उनका गाना ‘बिहारी के दम' भी चर्चा में रहा. ऐसे में ‘धनी हो सब धन' के 469 मिलियन पार व्यूज इस बात का सबूत हैं कि पवन सिंह का भोजपुरी म्यूजिक पर दबदबा अब भी कायम है.