नौकरी से प्यार हो गइल! शिवानी सिंह की आवाज और माही श्रीवास्तव के अंदाज ने मचाया धमाल, रिलीज हुआ नया भोजपुरी गाना

Nokariye Se Pyaar Ho Gail Song: भोजपुरी सिंगर शिवानी सिंह की आवाज और माही श्रीवास्तव की अदाओं से सजा नया गाना 'नौकरिये से प्यार हो गइल' रिलीज हो गया है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के इस गाने को निर्माता रत्नाकर कुमार ने पेश किया है. गाने का मजेदार कॉन्सेप्ट, शानदार संगीत और माही श्रीवास्तव की दिलकश परफॉर्मेंस इसे भोजपुरी म्यूजिक लवर्स के लिए खास बना रही है. भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए-नए गानों के बीच एक और रोमांटिक और मनोरंजक गाना दर्शकों के बीच आ गया है.

'नौकरिये से प्यार हो गइल' नाम से रिलीज हुए इस गाने में प्यार, नौकरी और भोजपुरी अंदाज का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है. शिवानी सिंह ने अपनी सुरीली आवाज से गाने को खास बनाया है, वहीं माही श्रीवास्तव अपने अंदाज और अदाओं से वीडियो में रंग जमाती नजर आती हैं.

माही श्रीवास्तव की अदाएं और शिवानी सिंह की आवाज

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के बैनर तले रिलीज हुए इस गाने में माही श्रीवास्तव (Mahi Shrivastava) की परफॉर्मेंस इसकी यूएसपी है. गाने के बोल और इसकी कहानी एक दिलचस्प रोमांटिक कहानी पेश करते हैं. शिवानी सिंह (Shivani Singh) की आवाज गाने के मूड को खूबसूरती से सामने लाती है.

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गाने को लेकर निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा कि वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी हमेशा दर्शकों के लिए नए और मनोरंजक कॉन्सेप्ट पेश करने में विश्वास रखता है. 'नौकरिये से प्यार हो गइल' भी इसी कोशिश का हिस्सा है. उन्होंने शिवानी सिंह की गायकी और माही श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि दर्शक इस गाने को पसंद करेंगे.

माही श्रीवास्तव ने बताया शूटिंग का अनुभव

इस भोजपुरी गाने में नजर आ रहीं माही श्रीवास्तव ने इसके कॉन्सेप्ट को मजेदार और दिलचस्प बताया. उनके मुताबिक, गाने की शूटिंग का अनुभव शानदार रहा और पूरी टीम ने मिलकर अच्छा काम किया. माही ने कहा कि शिवानी सिंह की आवाज ने गाने को खूबसूरत बना दिया है. उन्होंने दर्शकों से गाने को प्यार देने और इस पर रील्स बनाने की अपील भी की.

शिवानी सिंह के लिए खास है नया गाना

भोजपुरी सिंगर शिवानी सिंह ने ‘नौकरिये से प्यार हो गइल' को अपने लिए खास बताया. उन्होंने कहा कि गाने के बोल दिलचस्प हैं और इसका म्यूजिक भी शानदार है. गाने को रिकॉर्ड करते समय उन्हें अच्छा अनुभव हुआ. शिवानी सिंह ने माही श्रीवास्तव की वीडियो परफॉर्मेंस की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि भोजपुरी दर्शक इस गाने को बार-बार सुनना पसंद करेंगे.

किसने तैयार किया ‘नौकरिये से प्यार हो गइल'?

इस भोजपुरी गाने के बोल रवि यादव ने लिखे हैं और संगीत छोटू बंटी ने तैयार किया है. वीडियो का निर्देशन गोल्डी जायसवाल ने किया है. कोरियोग्राफी सनी सोनकर ने की है. ‘नौकरिये से प्यार हो गइल' में रोमांस, मस्ती और भोजपुरी संगीत का मनोरंजक अंदाज देखने को मिलता है. शिवानी सिंह की आवाज और माही श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस गाने को खास बनाती है.