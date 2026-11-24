Naach Re Patarki Bhojpuri Song: अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज भोजपुरी म्यूजिक की दुनिया में ऐसे नाम हैं जिनके साथ वायरल या हिट शब्द जुड़े हुए हैं. जब भी ये एक साथ गाना लाते हैं तो भोजपुरी की दुनिया में छा जाते हैं. अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) और शिल्पी राज (Shilpi Raj) का गाना 'नाच रे पतरकी (Naach re Patarki)' भी ऐसा ही है, जिसने यूट्यूब पर 27 करोड़ से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. यह गाना 2021 में रिलीज हुआ था और आज भी इसकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है.

वीडियो में कल्लू और नेहा सिंह की जोड़ी ने जीता दिल

'नाच रे पतरकी' के वीडियो में अरविंद अकेला कल्लू के साथ एक्ट्रेस नेहा सिंह हैं. दोनों की एनर्जी, डांस और गाने का मस्तीभरा अंदाज वीडियो को खास बनाता है. गाने की धुन और इसके डांस स्टेप्स ऐसे हैं कि सुनते ही थिरकने का मन करता है. 'आ के नाच रे पतरकी नागिन जइसन' जैसी लाइन और इसका संगीत गाने की पहचान बन गए हैं. यही वजह है कि पार्टी, शादी और भोजपुरी म्यूजिक की प्लेलिस्ट में यह गाना आज भी अपनी जगह बनाए हुए है.

शिल्पी राज की आवाज और प्रियांशु सिंह का संगीत

इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, जबकि संगीत प्रियांशु सिंह का है. वीडियो का निर्देशन गोल्डी-बॉबी ने किया है. गाने में भोजपुरी अंदाज और आधुनिक म्यूजिक का ऐसा मेल देखने-सुनने को मिलता है, जो इसे आसानी से दर्शकों से जोड़ता है. यूट्यूब पर 27 करोड़ से ज्यादा व्यूज पांच साल में इसकी लोकप्रियता की ओर इशारा कर देते हैं.

कल्लू-शिल्पी के भोजपुरी गाने

भोजपुरी संगीत जगत में अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. दोनों ने साथ मिलकर कई हिट गाने दिए हैं, जिनमें नाच रे पतरकी और जवानिया ई बैरन बा शामिल हैं. खासकर नाच रे पतरकी ने यूट्यूब पर रिकॉर्डतोड़ व्यूज हासिल किए और लंबे समय तक ट्रेंडिंग में रहा. कल्लू की दमदार आवाज और शिल्पी राज की गायकी का अनूठा मेल श्रोताओं को काफी पसंद आता है.