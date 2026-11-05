Bhojpuri Dhanteras Song: मुनमुन बिहारी के नए गाने की धूम, चार चक्का गाड़ी लाएंगे धनतेरस मनाएंगे

धनतेरस और दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. घरों की साफ-सफाई से लेकर सजावट और खरीदारी तक, हर तरफ उत्सव का माहौल नजर आने लगता है. धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और नई गाड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है. इस दिन हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ नया खरीदने की कोशिश करता है. त्योहार का यह उत्साह भोजपुरी गानों में भी खूब देखने को मिलता है. हर साल दिवाली और धनतेरस पर कई नए गाने रिलीज होते हैं. इसी कड़ी में मुनमुन बिहारी का नया गाना भी सामने आया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मुनमुन बिहारी के नए गाने में दिखा चार चक्का गाड़ी का सपना

मुनमुन बिहारी के नए गाने के बोल हैं, ‘चार चक्का गाड़ी लाएंगे, धनतेरस मनाएंगे'. गाने का टाइटल ही इसकी कहानी और भाव को काफी हद तक बयां कर देता है. धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदने का सपना बहुत से लोगों का होता है. खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अपनी कार खरीदना जिंदगी की बड़ी खुशियों में से एक है. ऐसे में यह गाना इसी सपने को त्योहार के रंग में पेश करता है.

इस गाने का प्रीमियर यूट्यूब पर करीब 10 घंटे पहले हुआ है. गाने को अब तक 2,335 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने को मुनमुन बिहारी ने अपनी आवाज दी है. त्योहार के मौके पर रिलीज होने के कारण यह धनतेरस की खरीदारी और जश्न के माहौल से जुड़ता नजर आता है.

कौन हैं मुनमुन बिहारी?

मुनमुन बिहारी भोजपुरी और मैथिली संगीत से जुड़े गायक हैं. उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी त्योहारों से जुड़े गाने सुनने को मिलते हैं. वह सिर्फ मनोरंजन वाले गाने ही नहीं, बल्कि पारंपरिक पर्वों और रीति-रिवाजों पर आधारित गीत भी गाते हैं. उनके गानों की सूची में ‘जुग जुग जिए बेटवा हमार', ‘सामा के लागेले चोर' और ‘17 सितंबर के हेते बाबा विश्वकर्मा के पूजा रे जान' जैसे गाने शामिल हैं.

मुनमुन बिहारी का दिवाली से भी पुराना नाता रहा है. उनका गाना ‘आइले दिवाली भौजी दिया जलाबौ हे' साल 2023 में रिलीज हुआ था. वहीं ‘धनतेरस में धनी लाईबै चार चक्का गाड़ी' नाम का एक गाना उन्होंने साक्षी भारती के साथ भी रिकॉर्ड किया है, जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर 30 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था.

धनतेरस पर भोजपुरी गानों की रहती है खास मांग

धनतेरस और दिवाली के मौके पर भोजपुरी संगीत की दुनिया में भी खूब हलचल रहती है. पवन सिंह का ‘धनी हो सब धन' हो या खेसारी लाल यादव के दिवाली स्पेशल गाने, त्योहारों के दौरान ऐसे गीतों को खूब सुना जाता है.

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