मनोज तिवारी का भोजपुरी गाना, जो है भोजपुरी सोहर गीत, बिहार में बच्चे के जन्म के बाद गाती थीं महिलाएं, GEN Z की जुबां पर चढ़ा गाना

मनोज तिवारी जाने माने भोजपुरी सिंगर, एक्टर और राजनेता हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए. जबकि कई हिट भोजपुरी फिल्में दीं. लेकिन उनका एक गाना पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है तो एक सोहर यानी लोकगीत. लेकिन आज वह एक सीरीज में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी रचना और लिरिक्स गायत्री ठाकुर व्यास ने लिखे थे, जिसे नवजात शिशु के भविष्य का आशीर्वाद देते हुए इस्तेमाल करने के लिए किया गया था. लेकिन अब यह भोजपुरी गीत जेनजी के बीच एक पॉपुलर वायरल ट्रैक के रुप में फेमस हो गया है.

बिहार का सोहर गीत ने बनाई पहचान

हम मनोज तिवारी के जिस गाने की बात कर रहे हैं वह है हिंद का सितारा, जो अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन में इस्तेमाल किया गया था. हालांकि बेहद कम लोग जानते हैं कि यह एक पारंपरिक भोजपुरी सोहर गीत है, जिसे पुराने समय में भोजपुरी गायक गायत्री कुमार ठाकुर इसे गाते थे. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश-बिहार की परंपरा में बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं द्वारा इस मंगलगीत को गाया जाता था, जिसमें नवजात को महिलाएं आशीर्वाद देते हुए उसके भविष्य की कामना करती थी ताकि आगे चलकर वह जीएम, डीएम, पीएम यानी हिंद का सितारा बने.

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ए ललना हिंद के सितारा गाने के बोल

अरे अइसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो

ए राजा जी... एकरे त रहल जरूरत, मुहूरत खूबसूरत हो

हमरा जनता बबुआ GM होइहें... ना ना... ललना DM होइहें हो

ए ललना हिंद के सितारा, ई त CM होइहें, ओसे उपरा PM होइहें हो

होइहें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के... मेयर लंदन सिटी के...

होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ता हीरा अपना मिट्टी के...

पंचायत सीरीज में हुआ पॉपुलर

पंचायत का तीसरा सीजन 2024 में आया ता, जिसमें इस गाने का इस्तेमाल हुआ. वहीं कुछ ही समय में यह वायरल ट्रैक बन गया. सोशल मीडिया पर रील खूब वायरल हुई. बल्कि 2025 के चुनावों में मनोज तिवारी ने इस गाने का इस्तेमाल किया. यूट्यूब पर इसे 43 मिलियन व्यूज मिले हैं.

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