अमेरिकी इंफ्लुएंसर ने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का बिग बॉस फेम शिवानी पर लगाया आरोप, फूट फूटकर रोईं इंडियन इन्फ्लूएंसर

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की कंटेस्टेंट रह चुकीं सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर शिवानी कुमार एक बार फिर विवादों में आ गई हैं. दरअसल, हाल ही में अमेरिकी इन्फ्लूएंसर मारविन आची ने उनपर भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद फूट फूटकर रोते हुए शिवानी कुमारी ने वीडियो शेयर किया. दरअसल, मारवीन ने वीडियो शेयर करते हुए शिवानी कुमारी पर भारतीय संस्कृति के नाम पर उनका मजाक उड़ाने और अपमान करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि वह जब वह शिवानी के गांव गए थे तो वह उन्हें दोस्त मानते थे. लेकिन उनके साथ हुए व्यवहार ने उन्हें दुख पहुंचाया.

अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मारवीन ने लगाया आरोप

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कौन हैं शिवानी कुमारी

शिवानी कुमारी सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 566के फॉलोअर्स हैं. वह उतरप्रदेश के औरैया जिले के छोटे से गांव अरियारी की रहने वाली हैं और यूट्यूब के जरिए अपनी गांव की जर्नी दिखाती हैं. हालांकि वह चर्चा में बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आने पर आईं, जिसमें वह 2024 में शामिल हुई थीं.

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