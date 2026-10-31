रवीना टंडन के 32 साल पुराने गाने की फिर गूंजेगी आवाज, जिसे शूट करते हुए हो गई थीं बेहोश, दो घंटे रुकी शूटिंग, आज है सुपरहिट 

4000 करोड़ी रामायणम् पार्ट 1 से दीवाली के मौके पर टकराने 32 साल पुरानी फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक गाने हैं. इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी अहम किरदार में नजर आए थे. यह वो फिल्म थी जब रवीना अपने करियर के पीक पर थीं. इस फिल्म में उनके एक से बढ़कर एक गाने थे. लेकिन खास बात यह कि इस फिल्म के पॉपुलर गाने को शूट करते हुए रवीना टंडन इतनी बिजी चल रही थीं कि थकान के कारण वह बेहोश हो गईं और इसके कारण शूटिंग टालनी पड़ी. फिल्म तो आप समझ ही गए होंगे कि मोहरा है. लेकिन गाने को पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा.

मोहरा के गाने की शूटिंग में बेहोश हुई थीं रवीना टंडन

रवीना टंडन के मोहरा फिल्म के जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वह है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जिसे कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने गाया था. इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे. IMbd के अनुसार, रवीना टंडन एक समय में दो फिल्मों की शूटिंग में बिजी थीं और “तू चीज बड़ी है मस्त मस्त” गाने की शूटिंग के दौरान वह बेहोश हो गईं, जिसके बाद शूटिंग को दो घंटे के लिए रोकना पड़ा था.

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मोहरा फिल्म के पॉपुलर गाने

मोहरा फिल्म में 8 गाने थे, जिसके बोल इंदीवीर और आनंद बख्शी ने लिखे थे. जबकि विजु शाह ने कंपोज किए थे. इसमें ना कजरे की धार, सुबह से लेकर, काश कहीं ऐसा होता, दिल हर कोई, टिप टिप बरसा पानी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ना कजरे की तस्वीर तेरी, ना कजरे की कोई और नहीं शामिल हैं. यह 1994 की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी, जिसमें तू चीज बड़ी है मस्त गाना नुसरत फतेह अली खान के पॉपुलर कव्वाली सॉन्ग दम मस्त कलंदर मस्त मस्त पर आधारित थी. वहीं विजु शाह इसे सपना मुखर्जी से गवाना चाहते थे. लेकिन कविता कृष्णमूर्ति से राजीव राय ने गवाया.

तू चीज बड़ी है मस्त मस्त के लिरिक्स

तू चीज बडी है मस्त मस्त

नहीं तुझको कोही होश होश

उसपर जोवन का जोश जोश

नहीं तेरा कोही दोष दोष

मदहोश है तू हर वक्त वक्त

तू चीज बडी है मस्त मस्त

आशिक है तेरा नाम नाम

दिल लेना देना काम काम

मेरी बाहें मत थाम थाम

बदनाम है तू बद मस्त मस्त

1994 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘मोहरा' 90 के दशक की लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल और रजा मुराद जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी, जिसने 3.75 करोड़ के बजट में 22.65 करोड़ की कमाई की थी.

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