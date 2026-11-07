Chhath Song: प्रियंका सिंह का नया छठ गीत 'निंदिया के मतल दिनानाथ' रिलीज, दामिनी यादव की भक्ति जीत लेगी दिल

Chhath Song Nindiya Ke Matal Dinanath: छठ महापर्व की आस्था और भक्ति को समर्पित भोजपुरी संगीत जगत में नया गीत 'निंदिया के मतल दिनानाथ' रिलीज हो गया है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के इस भक्तिमय गीत को गायिका प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने अपनी सुरीली आवाज दी है, जबकि वीडियो में अभिनेत्री दामिनी यादव (Damini Yadav) नजर आ रही हैं. निर्माता रत्नाकर कुमार की प्रस्तुति में आया यह गीत छठी मईया और दिनानाथ की आराधना के साथ पर्व की लोक परंपरा और भक्तिभाव को संगीत के जरिए सामने लाता है.

छठ के पावन मौके पर भोजपुरी संगीत में पारंपरिक गीतों की खास भूमिका होती है. व्रतियों की श्रद्धा, सूर्यदेव की उपासना और छठी मईया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना इन गीतों का प्रमुख भाव होता है. ‘निंदिया के मतल दिनानाथ' भी इसी आस्था और परंपरा से जुड़ा गीत है, जो छठ पूजा के माहौल को भक्तिमय बनाने की कोशिश करता है.

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प्रियंका सिंह की आवाज में छठी मईया की आराधना

'निंदिया के मतल दिनानाथ' में प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज के जरिए गीत के भक्तिमय भावों को प्रस्तुत किया है. छठ गीतों में सरल बोल और भावपूर्ण गायकी श्रोताओं को पूजा-पाठ और पर्व की परंपराओं से जोड़ती है. इस गीत में भी छठी मईया और दिनानाथ के प्रति श्रद्धा को केंद्र में रखा गया है.

गीत के वीडियो में दामिनी यादव नजर आ रही हैं. उनकी प्रस्तुति गीत के भाव और छठ पर्व की आस्था को पर्दे पर दिखाने का प्रयास करती है. छठ के दौरान ऐसे गीत घरों में पूजा की तैयारियों, व्रत और घाटों पर होने वाली आराधना के बीच सुनने को मिलते हैं. यही वजह है कि भोजपुरी छठ गीतों का पर्व के साथ खास जुड़ाव रहता है.

रत्नाकर कुमार: छठ हमारी संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा

गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा कि छठ महापर्व हमारी संस्कृति, आस्था और परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. 'निंदिया के मतल दिनानाथ' के जरिए उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए ऐसा भक्तिमय गीत प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो छठी मईया और दिनानाथ के प्रति उनकी श्रद्धा को संगीत के माध्यम से व्यक्त करे.

रत्नाकर कुमार के मुताबिक, प्रियंका सिंह ने गीत को भावपूर्ण तरीके से गाया है, जबकि दामिनी यादव ने वीडियो में खूबसूरत प्रस्तुति दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि छठ के अवसर पर यह गीत दर्शकों और श्रद्धालुओं को पसंद आएगा.

प्रियंका सिंह के लिए भावुक और भक्तिमय अनुभव

गायिका प्रियंका सिंह ने कहा कि 'निंदिया के मतल दिनानाथ' को गाना उनके लिए बेहद भावुक और भक्तिमय अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि छठी मईया के गीतों से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी होती है और उन्होंने इस गीत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ गाने की कोशिश की है. प्रियंका सिंह ने उम्मीद जताई कि श्रोता इस गीत को पसंद करेंगे और छठ के अवसर पर इसे अपने घरों और पूजा के माहौल में सुनेंगे.

यहां देखें छठ गीत ‘निंदिया के मतल दिनानाथ'



दमिनी यादव ने भी साझा किया अनुभव

दमिनी यादव ने कहा कि 'निंदिया के मतल दिनानाथ' जैसे भक्तिमय गीत का हिस्सा बनना उनके लिए खास है. छठ पर्व की आस्था और भावनाओं को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना उनके लिए सुंदर अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि पूरी टीम ने गीत को खास बनाने के लिए मेहनत की है और उम्मीद जताई कि दर्शक उनकी प्रस्तुति को पसंद करेंगे.

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी प्रस्तुत इस गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. गीत को प्रियंका सिंह ने गाया है और इसके बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं. संगीत छोटू रावत ने तैयार किया है. निर्देशन आशीष पार्क ने किया है. 'निंदिया के मतल दिनानाथ' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है.