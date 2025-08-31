भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती नहीं किसी एक्ट्रेस से कम

भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में एक इवेंट में वह एक्ट्रेस अंजली राघव संग आपत्तिजनक हरकत करते नजर आए थे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. अब अपनी इस हरकत पर पावर स्टार बहुत ट्रोल हो रहे हैं. इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी एक पोस्ट जारी कर हंगामा मचा दिया है. पवन की पत्नी ने कहा है कि वह अपने पति से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह मिलने ही नहीं आ रहे हैं. यहां तक कि ज्योति सिंह ने अपने लंबे-चौड़े नोट में यहां तक कह दिया था कि वह आत्मदाह करने जा रही थी. चलिए जानते हैं कौन हैं ज्योति सिंह और देखते उनकी ये 10 तस्वीरें



ज्योति सिंह भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. ज्योति और पवन की शादी साल 2018 में हुई थी.



पवन सिंह की पहली पत्नी प्रिया कुमारी सिंह ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी थी और अब ज्योति भी इसी रास्ते पर है.



ज्योति ने अपने लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट में साफ-साफ कहा कि उन्हें आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है.



ज्योति फिल्म नहीं बल्कि राजनीति में एक्टिव हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी राजनीतिक रैलियों और सभाओं के वीडियो हैं.



अब वह इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके स्टार पति उनसे मिल नहीं रहे हैं. ज्योति ने पति से विनती की है कि वह उनसे मिले.



ज्योति ने बताया है कि पति पवन सिंह उनके फोन कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं.



गौरतलब है कि ज्योति और पवन की शादी सात साल पहले हुई थी और शादी के कुछ साल बाद ही रिश्ते में खटास आ गई थी.



साल 2024 में बात तलाक तक पहुंच गई थी और अदालती कार्रवाई के बाद दोनों की सुलह करवाई गई थी.



ज्योति अपने पति पवन सिंह के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में उनके लिए प्रचार भी कर चुकी हैं.



इधर, पवन सिंह इवेंट पर इवेंट कर रहे हैं और चर्चा में आ रहे हैं. अंजली राघव संग गंदी हरकत के बाद से वह लोगों के निशाने पर हैं.





