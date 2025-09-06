विज्ञापन

निरहुआ और पुष्पा वर्मा की 'बलमा बड़ा नादान 2' की रिलीज डेट फाइनल, दादी-पोते की अनोखी कहानी मचाएगी तहलका

इस दिन रिलीज होगी बलमा बड़ा नादान 2
भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है. दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पुष्पा वर्मा स्टारर फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' की रिलीज डेट नजदीक आ गई है. यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के निर्माता निर्देशक महमूद आलम ने किया गया है, जबकि संगीत मधुकर आनंद ने तैयार किया है और प्रचारक संजय भूषण पटियाला है. भोजपुरी फिल्म "बलमा बड़ा नादान 1 से ज्यादा पावरफुल है "बलमा बड़ा नादान 2''. यूटुब म्यूजिक पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है.

फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' की कहानी दादी और पोते के रिश्ते पर केंद्रित है, जिसे फिल्म निर्देशक महमूद आलम ने बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है. इस फिल्म में निरहुआ मुख्य भूमिका में हैं, जबकि पुष्पा वर्मा उनकी दादी की भूमिका में नजर आएंगी. पुष्पा वर्मा ने बताया कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं और अब दादी की भूमिका में नजर आएंगी.

फिल्म के निर्माता निर्देशक महमूद आलम ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में दादी और पोते के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की है. फिल्म के संगीतकार मधुकर आनंद ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत ही सुंदर गाने बनाए हैं. फिल्म बलमा बड़ा नादान 2" 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दर्शकों को इसके लिए काफी उत्सुकता है, और हमें उम्मीद है कि फिल्म को दर्शकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा.

इस फिल्म के स्टार कास्ट है- दिनेश लाल यादव निरहुआ ,ऋचा दीक्षित  ,विजय महादेव गोस्वामी,पुष्पा वर्मा ,संजय पाण्डेय,मनोज सिंह टाइगर,अनूप अरोरा,अंजली चौहान,कादिर शेख,रत्नेश वर्मा,नीलम पाण्डेय,जय प्रसाद,फारुख अंसारी,कलामुदिन,दिनेश लहरी और रवि राज है.

