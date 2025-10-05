विज्ञापन

खुलेआम आम्रपाली दुबे ने की 'चोरी', निरहुआ को देखते ही बदला चेहरे का रंग, वीडियो हुआ वायरल

भोजपुरी सुपरस्टार्स आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दोनों खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं.  

आम्रपाली दुबे और निरहुआ का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

साल 2014 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाई है. उन्होंने दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', खेसारी लाल यादव, और पवन सिंह जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है और अपनी सोलो फिल्मों से भी दर्शकों का दिल जीता है. हाल ही में, यह एक्ट्रेस एक मजेदार हरकत के लिए कैमरे के सामने 'चोरी' करते हुए पकड़ी गईं. हाल ही में, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को एक साथ हैदराबाद में देखा गया. इन दोनों स्टार्स ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे हैदराबाद में व्यंजनों का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं. पोस्ट पर कैप्शन भी लिखा- "हैदराबादी थाली."

वीडियो में निरहुआ लिट्टी-चोखा खा रहे थे, जबकि आम्रपाली डोसा का आनंद ले रही थीं. हालांकि, एक्ट्रेस की नजर अपने डोसे के बजाय निरहुआ की थाली में रखे लिट्टी-चोखे पर थी. मौका पाते ही, आम्रपाली ने चुपके से निरहुआ की थाली से एक लिट्टी उठा ली. जैसे ही निरहुआ ने अपनी लिट्टी को गायब होते देखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए. हालांकि, उन्होंने तुरंत मुस्कुरा दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह सब मजाक में था. फैंस को इन दोनों की यह नोक-झोंक पसंद आ रही है.

वीडियो पर एक्टर ने अपना लेटेस्ट गाना 'तितली' लगाया है. मजेदार वीडियो को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कौन सा फिल्टर लगाया है कि लिट्टी सफेद हो गई?" जबकि दूसरे यूजर्स ने लिखा, "बिहार के लाल देश के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, लेकिन खाएंगे तो लिट्टी चोखा ही."

बता दें कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे हैदराबाद में एक साथ इवेंट में देखे गए. इससे पहले दोनों को मुजफ्फरपुर में चित्र लेखक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में देखा गया था. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे दोनों को ही भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी माना जाता है. एक्ट्रेस ने निरहुआ के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी और दोनों लगभग 35 से ज्यादा फिल्में साथ में कर चुके हैं. कई बार दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता होने की खबरें भी आई हैं, लेकिन निरहुआ और आम्रपाली कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. 

