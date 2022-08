Top 5 Fantasy Web Series: रहस्य-रोमांच के मायाजाल से निकल नहीं पाएंगे, दुनिया भर में धूम मचा रही हैं यह वेब सीरीज

House Of The Dragon: 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' बनी एचबीओ की सबसे बड़ी सीरीज, पहले एपिसोड को 10 मिलियन लोगों ने देखा

फैंटेसी या कल्पना की दुनिया हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती रही है. इस तरह की फिल्में और टीवी शोज पहले भी बनते रहे हैं और दर्शकों को खूब पसंद भी आते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी ऐसी सीरीज लेकर आते रहे हैं जो फैंटेसी और जादुई किरदारों और जादूई दुनिया पर बनी हैं. कल्पना की इस दुनिया में खोकर दर्शक रोमांस और थ्रिल से भर जाते हैं. आइए ऐसी ही 5 बेस्ट फैंटेसी फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रहीं.

लॉक एंड की (Locke & Key)

2020 में रिलीज हुई सीरीज लॉक एंड की के दो सीजन आ चुके हैं. इसकी स्टोरी तीन ऐसे भाई बहनों की है, जो अपने पिता के निधन के बाद ऐसे घर में आते हैं, जिसकी कई चाबियां हैं और इनसे जुड़े कई रहस्य भी हैं.

हाउस ऑफ द ड्रैगन (House of The Dragon)

गेम ऑफ थ्रोन्स' के करीब 200 साल पहले की कहानी ‘हाइस ऑफ द ड्रैगन' में देखने को मिलती है. इसमें हाउस टारगेरियन की कहानी है, इसमें राजा अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को सत्ता सौंपते हैं, जो इसकी असली हकदार भी है. चूंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ लोग इसके विरोध में उतर आते हैं तो कुछ समर्थन करते हैं. ऐसे में आयरन थ्रोन के लिए जंग होती है, इसमें कैसे ड्रैगन्स का इस्तेमाल होता और कौन किसे धोखा देता है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है.

द लॉर्ज ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पॉवर (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

द रिंग्स ऑफ पावर की कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की फिल्मों की घटनाओं से पहले की है. इस सीरीज में ताकतवर रिंग्स के बनने से जुड़ी कहानी को दिखाया जाएगा, जिन्हें नष्ट करने की मुहिम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में दिखाई गई थी.

द सैंडमैन (The sandman)

नील गैमन की द सैंडमैन कॉमिक्स आखिरकार स्क्रीन पर आ गई है. इस सीरीज में सपनों का राजा अचानक सैकड़ों वर्षों के लिए कैद हो जाता है, जिससे सपनों की दुनिया और जीवित दोनों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं.

शैडो एंड बोन (Shadow and Bone)

यह एपिक सीरीज अलीना नाम के एक अनाथ मानचित्रकार और सैनिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक असाधारण शक्ति को उजागर करती है जो संभावित रूप से उसके युद्धग्रस्त देश को मुक्त कर सकती है.