शाहरुख खान के लाडले आर्यन का रिलेशनशिप कनफर्म! स्पेशल गर्ल ने इंस्टा पर खुलेआम लिखा ये मैसेज

The Ba***ds of Bollywood की पहली झलक सामने आने के बाद वेब सीरीज के साथ-साथ आर्यन खान की पर्सनल लाइफ में चर्चा में आ गई है.

आर्यन खान को मिली 'गर्लफ्रेंड' से तारीफ
नई दिल्ली:

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी पहली वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood के पहले लुक के रिलीज के साथ ही चर्चा में हैं. उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैरिसा बोन्सी ने आर्यन की तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है. लैरिसा ने कहा कि उन्हें आर्यन पर गर्व है. इसके बाद से इनके अफेयर की चर्चा दोबारा तेज हो गई. वेब शो का पहला लुक 17 अगस्त को जारी किया गया था. इसमें एक वीडियो के जरिए शो की झलकियां दिखाई गईं जिसमें आर्यन की आवाज और उनके पिता के अंदाज में कहानी सुनाई गई. वीडियो के आखिर में आर्यन कैमरे के सामने आकर शो के बारे में कुछ मजेदार बातें करते हुए दिखाई दिए.

टीजर रिलीज के बाद करण जौहर और अनन्या पांडे समेत कई हस्तियों ने आर्यन की तारीफ की और उनकी आने वाली वेब सीरीज के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैरिसा बोन्सी ने भी पहले लुक पर रिएक्शन देते हुए उन्हें 'अन स्टॉपेबल' कहा.

आर्यन खान ने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर रीशेयर की.

आर्यन खान ने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर रीशेयर की.

लैरिसा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आर्यन की सीरीज का पहला लुक रीपोस्ट किया. अपनी खुशी जाहिर करते हुए लैरिसा ने लिखा, "अनस्टॉपेबल, बेजोड़, और सचमुच दुनिया की नंबर 1! गर्व शब्द कम पड़ रहा है!" आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी फिर से शेयर की.

बता दें कि न तो आर्यन और न ही लैरिसा ने अपने रिश्ते की कनफर्म किया है. दोनों के डेटिंग की अफवाहें 2023 में तब शुरू हुईं जब वे एक कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे. रेडिट पर एक इवेंट में दोनों के शामिल होने का एक वीडियो पोस्ट होने और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद अटकलें और तेज हो गईं.
 

