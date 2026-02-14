विज्ञापन

प्राइम वीडियो ने वैलेंटाइन डे पर रिलीज किया एक मिनट 54 सेकंड का वीडियो, यूं दिखे दोस्ती, प्यार और ब्रेकअप के सब रंग

प्राइम वीडियो ने वैलेंटाइन डे पर एक वीडियो रिलीज किया है. इसको एक बार देखा तो इश्क, दोस्ती और ब्रेकअप के ढेरों रंग एक साथ देखने को मिल जाएंगे.

Amazon Prime Video: अमेजन प्राइम वीडियो का वैलेंटाइन डे पर खास वीडियो
नई दिल्ली:

वैलेंटाइन डे के मौके पर अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया (Amazon Prime Video) ने एक नई और दिलचस्प कैंपेन लॉन्च की है, जिसका नाम है #StoriesForYourEveryEra. यह कैंपेन इश्क के अलग-अलग दौर और युगों को समर्पित है, जहां हर व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग चरणों में एक प्रेम कहानी इंतजार कर रही है. प्राइम वीडियो के ऑफिशल हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से इस कैंपेन की शुरुआत हुई, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि जीवन के हर दौर में प्यार कैसे अलग-अलग रूपों में सामने आता है, और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध कंटेंट कैसे दर्शकों को उन कहानियों से जोड़ता है.

यह वीडियो एक मिनट 54 सेकंड का है, जिसमें विभिन्न सीन्स का मोंटाज दिखाया गया है. इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि चाहे आपका प्यार का दौर रोमांटिक हो, ब्रेकअप का, या दोस्ती का, प्राइम वीडियो पर हर तरह की कहानी उपलब्ध हैं. इस कैंपेन का उद्देश्य वैलेंटाइन डे को सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स तक सीमित न रखकर, जीवन के हर दौर को इसमें शामिल करना है. 

प्राइम वीडियो पर कुछ शानदार स्टोरीज में 'दिल दोस्ती डिलेमा', 'फोर मोर शॉट्स प्लीज', 'मेड इन हेवन', और 'द फैमिली मैन' जैसी सीरीज शामिल हैं, जो विभिन्न एरा को कवर करती हैं. उदाहरण के लिए, टीनएज लव के लिए 'क्रश' या 'स्कूल फ्रेंड्स' जैसी कहानियां, जबकि मैच्योर रिलेशनशिप्स के लिए 'मॉडर्न लव मुंबई'. 

विशेषज्ञों का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सोशल कनेक्शन का माध्यम बन गए हैं. प्राइम वीडियो की यह पहल युवाओं को ओटीटी प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए डिजाइन की गई है, जहां 18-35 आयु वर्ग के 70 फीसदी दर्शक लव-थीम्ड कंटेंट पसंद करते हैं. 

Amazon Prime Video, Prime Video, Stories For Your Every Era, Valentines Day 2026
