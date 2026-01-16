77 सेकंड की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का टीजर देख दहल जाएगा दिल, प्राइम वीडियो पर इस दिन होगी रिलीज

Daldal Teaser Prime Video India: प्राइम वीडियो ने हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. सीरीज का प्रीमियर 30 जनवरी को होगा. इसके साथ ही इसका एक खौफनाक टीजर भी रिलीज किया गया है. विष धमीजा की बेस्टसेलिंग किताब 'भेंडी बाजार' पर आधारित दलदल एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है. इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज के लिए तैयार किया है और विक्रम मल्होत्रा तथा सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और कहानी त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखी है. मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि सतीश पेडनेकर ने निभाया है. भूमि पेडनेकर के साथ, सीरीज में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है. रीटा एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो न्याय के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने अतीत की गलती और अंदर के डर से परेशान भी हैं और वह एक बेरहम कातिल का पीछा करने के एक खौफनाक मिशन में फंस जाती है. टीजर दर्शकों को एक ऐसे दुनिया में ले जाता है जहां हिंसा और मानसिक डर सिर्फ़ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक असर डालता है. मूल रूप से, दलदल सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि यह आघात और नैतिकता की गहन पड़ताल भी है—यह कहानी केवल यह नहीं पूछती कि अपराध किसने किया, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया.

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा, 'क्राइम थ्रिलर हमेशा दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये हमें रोमांचक सस्पेंस के साथ गहरी, किरदार-केंद्रित कहानी के साथ जोड़ने का मौका देते हैं. लेकिन ‘दलदल' के साथ हमारा मकसद इस शैली की सीमाओं को और आगे बढ़ाना है.'

'दलदल' के क्रिएटर और प्रोड्यूसर सुरेश त्रिवेणी ने कहा, 'दलदल में मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात यह लगी थी कि यह सिर्फ हिंसा की घटना नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे छिपी नैतिकता और अक्सर अनदेखी रह जाने वाली भावनात्मक और मानसिक वजहों की पड़ताल करती है. यह कहानी अपराधबोध, पहचान और अधूरे घावों के बारे में है, जिसे एक ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिये कहा गया है जो बेचैन करने के साथ-साथ बेहद निजी भी महसूस होता है. हमारे लिए एक ऐसी थ्रिलर बनाना जरूरी था जो लगभग हॉरर जैसी लगे, जिसमें डर धीरे-धीरे बढ़े, तनाव अंदर ही अंदर पनपता रहे, और हर किरदार अपने साथ अपने ज़ख्म लिए हुए हो. ऐसे जॉनर में जहां अक्सर बाहरी एक्शन हावी रहता है, हमने नजरिए को अंदर की ओर मोड़ना चाहा, यह समझने के लिए कि आघात किस तरह इंसानी व्यवहार को आकार देता है और कैसे अतीत कभी पूरी तरह दफ़न नहीं होता.'

‘दलदल' के साथ प्राइम वीडियो पर इस क्राइम सीजन की रोमांचक शुरुआत हो रही है. इस सीजन में शामिल हैं: ‘क्रॉस' के दूसरे सीजन में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाई रिची की ‘यंग शर्लक' और ‘स्कार्पेटा' जिसमें निकोले किडमैन और जैमी ली कर्टिस हैं. इसके अलावा, ‘56 डेज', एक नई थ्रिलर सीरीज, जो कैथरीन रयान हॉवर्ड के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है और डव कैमरून स्टारर है. साथ ही तेलुगु फिल्म ‘चीकटिलो', जिसमें शोभिता धुलिपाला हैं. ये सभी प्रोजेक्ट्स जल्द ही प्राइम वीडियो पर आएंगे.